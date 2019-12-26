Oppo Türkiye Şubesi Gösterilen İlgiden Çok Memnun

Akıllı telefon sektöründeki rekabet şirketleri daha yaratıcı olmaya itiyor. Bu nedenle Oppo gibi şirketler yeni ürünlerle kullanıcıların ilgisini devam ettirmek istiyor. Oppo Türkiye şubesi tarafından yapılan açıklamalar bu ilgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte haberimizin detayları.

2019 yılının en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olmayı başaran Oppo, yeni modeller ile kullanıcılarını adeta mest etti. Özellikle Reno 3 Reno 3 pro gibi modeller, şirketin daha yenilikçi ürünler ortaya koymak istediğini gösterdi. Ayrıca her iki modelde de 5G kullanılacağı ifade edildi.

Oppo Türkiye şubesi kendinden emin

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı esnasında, şirketin Türkiye ile ilgili fikirlerinden bahsetti.

Zhou, Türkiye'deki ilk modelleri olan RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleriyle tüketicilerin hayatında yer edinmeye başladıklarını söyleyen genel müdür, bunun Reno serisi ile daha da pekiştiğini söyledi.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, Sıla ile yaptıkları çalışmadan da bahsetti. Ona göre ünlü isimlerle bu tür çalışmalar yapmak şirketin tanınırlığını artırıyor. Xiaomi gibi kuruluşlar nedeniyle Oppo tarzı firmalar pek bilinmiyor. Bu nedenle şirketin kendisini daha fazla tanıtması gerekiyor. Sizce Oppo, Türkiye konusunda yeterli büyüklüğe ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.