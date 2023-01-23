İddia: Oppo Türkiye'deki Üretimine Ara Verdi

2021 yılında Türkiye operasyonlarını başlatan Oppo, kısa sürede yaşanan bazı olaylar sonrasında gündeme oturmuştu. Hızlı bir işe alım sürecinden sonra 2022'nin başında yüzlerce kişiyi işten çıkardığı iddia edilen şirket, yaşanan sorunlara rağmen Türkiye pazarında uzun vadeli olarak kalmayı planladığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in özel haberine göre Oppo Türkiye üretim hattını durdurdu. Bu durumun arkasında artan maliyetler olduğu iddia ediliyor.

✏️Yüksel maliyet artışı ve kalifiye eleman sorunu gibi nedenlerle Oppo'nun Türkiye'deki üretimini 1 aydır durdurduğu öğrenildi. pic.twitter.com/IrpxzsASy8 — Murat Gülderen (@MuratGulderen) January 18, 2023

Oppo Türkiye'den Çekiliyor Mu?

Murat Gülderen'in aktardığı bilgilere göre Oppo Türkiye, yaklaşık 1 aydır üretim yapmıyor. Üretimdeki aksamaların temel sorunu olarak maliyet artışı, kalifiye eleman yetersizliği ve distribütör anlaşmazlıkları gösteriliyor.

Yaşanan sorunlar kapsamında Oppo Türkiye'nin en az 6 ay boyunca üretim yapamayacağı da iddialar arasında. Ancak tüm bu duruma rağmen firma Türkiye operasyonunu sürdürmek istiyor.

500'den fazla kişinin çalıştığı Oppo Türkiye fabrikaları, dünya genelinde yaşanan yedek parça sıkıntısından bir hayli etkilenmiş gibi görünüyor.