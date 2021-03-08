Oppo, Türkiye'de Test Üretimine Başladı: Bakan Varank Açıkladı

Oppo Türkiye'de test üretimi yapmaya başladı. Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Oppo, Türkiye'de test üretimine başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sevindiren haberi paylaştı.

Oppo Türkiye'de Test Üretimi Yapmaya Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Oppo'nun ülkemizde test üretimi yapmaya başladığı bilgisini verdi.

Varank açıklamasında şunları söyledi:

"Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoşgeldin! Oppo"

Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor.



Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı.



Hoşgeldin! @OPPOmobileTR pic.twitter.com/dLW1zWG3z9 — Mustafa Varank (@varank) March 8, 2021

Oppo Yatırım Açıklaması Yapmıştı

Oppo Türkiye CEO’su Weijan Zhou, konu ile ilgili bilgileri geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.

Oppo Türkiye tarafından tarafımıza aktarılan bilgilerde, Türkiye müdürü tarafından yapılan resmi açıklamaya yer verilmişti. Açıklamanın tamamı ise aşağıdaki gibi olmuştu:

Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: "OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

Samsung da Türkiye'de Üretim Yapmaya Hazırlanıyor

Samsung'un da Türkiye'de üretim yapma hazırlığında olduğu bilgisi geldi. Samsung'un İstanbul'da kurulu bir alt yüklenici ile üretim yapacağı söyleniyor. Samsung'un Türkiye'de montaj ağırlıklı çalışma gerçekleştireceği belirtilmekte.

Xiaomi, Samsung, Oppo gibi büyük akıllı telefon üreticileri ülkemizde yakın zaman içerisinde üretim yapacak gibi görünüyor. Sizler dev markaların ülkemizde üretim yapacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!