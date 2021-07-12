OPPO Üretim Kapasitesi İkiye Katlandı!

OPPO üretim kapasitesi, İstanbul'daki yeni fabrikasında üretime başlayarak ikiye katlandı. Dünyanın önde gelen akıllı ürün üreticilerinden OPPO, İstanbul'daki yeni fabrikasında üretime başladığını ve böylelikle global üretim kapasitesini arttırdığını, bölgedeki uzun vadeli yatırımlarına katkı sağladığını açıkladı.

Tesisin açılışı, yüzlerce istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlarken OPPO'nun tedarik zincirinin de güçlenmesini sağladı.

OPPO Üretim Kapasitesi Hakkında Yeni Açıklamalar

Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından OPPO, dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon markası oldu. OPPO, CKD (Completely Knocked Down / Tamamı Demonte Üretim) sertifikası alarak Türkiye'de fabrika kuran tek akıllı telefon markası konumuna erişti ve OPPO ürünlerinin sıfırdan üretilmesine yardımcı oluyor.

OPPO Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Johnny Zhang, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu sözleri kullandı:

"İstanbul Tuzla'da kurulan bu son teknoloji fabrika, OPPO'nun Avrupa'da devam eden yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşını oluşturuyor. Hükümetin ticari operasyonlarımızda ve tesis inşaatımızda gösterdiği destekler için son derece müteşekkiriz. Yeni fabrikayla, OPPO'nun yerel pazara ve sadık müşterilerine verdiği uzun dönem taahhüdünü yerine getirmek için birinci sınıf bir konuma sahibiz."

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"OPPO, ilk günden itibaren ürün ve teknolojileriyle Türkiye'deki tüketicilere hizmet etme taahhüdünü sürdürüyor. Türkiye'nin her şehrinden kullanıcıların OPPO ürünlerine erişimini sağlamak için kanal iş ortaklarıyla iş birliği halindeyiz. Yerel topluluklara hizmet vermek ve tüketicilerin beklentilerini geliştirmek için daha iyi bir konumda olmamızı sağlayan fabrikayı burada kurmuş olmaktan gurur duyuyoruz."

OPPO'nun Ataşehir'deki bölge merkezinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan ve dört ayda inşa edilen 10.200 metrekarelik fabrikasında, yüzde 99'luk kısmı Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 850 personel bulunuyor.

Fabrika, akıllı telefonların üretim süreci yüksek seviyede otomasyona sahip bir Yüzey Montaj Teknolojisi (SMT) üretim hattı aracılığı ile gerçekleşiyor. Fabrikanın tedarik zincirleri de hesaba katıldığında yaklaşık 10.000 dolaylı istihdam olanağı sağlanacağı öngörülüyor.

Fabrikada Türkiye'deki tüketicilerin en çok tercih ettiği A Serisi ve Reno Lite model akıllı telefonlar üretiliyor. IDC'nin verilerine göre OPPO'nun küresel satışları 2021'in ilk çeyreğinde yıllık %60'ın üzerinde büyüme kaydetti.