Oppo Uzaylı Olabilir mi?

Yaklaşık 15 yıldır piyasada olan Oppo, uzaydan mı geldi? Oppo'nun ne yaptığını, güvenilir bir marka olup olmadığını, nereli olduğunu tüm detayları ile yakından bakıyoruz. Gelin hep beraber Oppo'nun neler yaptığına yakından bakalım.

Oppo Güvenilir Mi?

Oppo hakkında her şeyi aktardığımız bu videoda, ülkemizde çok yeni adını duyduğumuz ve merak edilen bir marka olmayı başaran Oppo'nun başarı hikayelerinden, hayatımıza soktuğu teknolojilerden ve Oppo hakkında çok daha fazla bilinmeyenden sizlere bahsediyoruz.

Motorlu döner kamera özelliğini ilk kez kullanan Oppo, günümüzde Find ve Reno serisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hemen aşağıda yer alan videodan Oppo hakkındaki tüm detayları öğrenebilirsiniz. Oppo tarafından geliştirilen Meshtalk teknolojisi başta olmak üzere şirketin yaptığı tüm yenilikler videomuz içerisinde yer almakta.

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