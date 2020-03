OPPO Watch Ekran Özellikleri Belli Oldu

OPPO Watch, 6 Mart’ta Find X2 serisi ile birlikte tanıtılacak. Oppo’nun ilk akıllı saatinin tasarımını görmemize, özelliklerini öğrenmemize çok az bir zaman kaldı. Etkinliğe sayılı günler kala OPPO Watch ekran özellikleri ortaya çıktı.

Oppo, 6 Mart’ta düzenleyeceği online etkinlikte Find X2 ve X2 Pro’nun yanında Oppo Watch’u tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde mavi ve altın rekleriyle görünen ve önemli özelliklerinden birini öğrendiğimiz Oppo Watch hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak saatin ekran özellikleri sızdırıldı. Şirket tarafından paylaşılan görsel üzerinden aktarmamız gerekirse, Oppo Watch 1.91 inç kavisli ekrana sahip olacak ve ekran piksel yoğunluğu 326 ppi olacak. Ekranın %100 DCI-P3 renk gamına sahip olacağı da kesin.

Oppo Watch, Apple Watch’a benzer bir tasarıma sahip olsa da farklı bir kullanım sunacak. Tasarımda dikkat çeken detay kavisli kenarlar dışında yan tuşlar. Apple Watch’dan farklı olarak iki adet düz tuş bulunuyor. e-SIM destekleyeceği söylenen Android Wear’lı saat, kalp hızını ve ritmini okuyan ve atriyal fibrilasyon belirtilerini tespit edebilen EKG sensörüne (elektrokardiyogram) sahip olabilir.

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀



Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg