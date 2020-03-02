OPPO Watch Özellikleri Belli Olmaya Başladı

OPPO, Find X2 serisi akıllı telefonları 6 Mart’ta duyuracak. Şirketin ilk akıllı saati olacak OPPO Watch da aynı etkinlikte tanıtılacak. OPPO Watch özellikleri de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

OPPO Watch, geçtiğimiz günlerde görünmüş ancak Ayarlar menüsü dışında hiçbir şey öğrenememiştik. Bugün şirket tarafından yayınlanan afişte OPPO Watch mavi ve altın renkleri ile göründü ve özelliklerinden biri ortaya çıktı.

Saatin altın modeli krem rengi bir silikon kayış, Mavi modeli siyah bir silikon kayışla karşımıza çıktı. Kenarlara doğru eğimli, kare formunda bir ekrana sahip olan saatin sağ yanında iki adet düz tuş bulunuyor. Afişte OPPO Watch’un bir özelliği de açıkça görülüyor. Sesli arama işlevini destekleyecek olan saatin e-SIM desteği ile gelme olasılığı var. Saatin Android Wear işletim sistemi ile çalışıp çalışmadığını henüz bilmiyoruz.

OPPO Watch özelliklerine ilişkin yeni bilgiler önümüzdeki günlerde gelecektir. Bu arada Find X2 ve Find X2 Pro özelliklerine ilişkin çok daha fazla bilgiye sahibiz. OPPO Find X2, 8GB RAM, 4200 mAh batarya, üçlü kamera kurulumu (13MP telefoto + 12MP Sony IMX708 film lens + ultra geniş 48MP Sony IMX586) ile gelecek. OPPO Find X2 Pro, 12GB RAM, 4260 mAh batarya, üçlü kamera kurulumu (13MP periskop telefoto lens + 48MP Sony IMX586 + 48MP Sony IMX689) ile gelecek. Her iki telefon da 6.7 inç QHD+ S-AMOLED ekran, Snapdragon 865 işlemci, Sony IMX616 32MP selfie kamera, 65W süper hızlı şarj 2.0, Color 7.1 tabanlı Android 10 işletim sistemi, stereo hoparlörler ve NFC ile gelecek.