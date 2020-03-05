OPPO Watch Özellikleri Sızdırılmaya Devam Ediyor

OPPO Watch, OPPO Find X2 ve Find X2 Pro amiral gemisi telefonlarla birlikte tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde görünen OPPO’nun ilk akıllı saatinin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor.

OPPO Watch, Çinli üreticinin ilk akıllı saat modeli olacak. Geçtiğimiz günlerde saatin altın modeli krem rengi silikon kayışla, mavi modeli siyah silikon kayışla görünmüştü. Kare formunda kavisli ekrana sahip olan saatin birkaç özelliği daha paylaşıldı.

3D kavisli ekran, 1.19 inç boyutunda olacak. Saat, kalp atış hızı takibi ve elektrokardyiogram (EKG) sensörlerine sahip olacak. Apollo3 ultra düşük güç çipli Snapdragon Wear 2500 işlemcien güç alacak. Apollo 3 çipi cihazın daha az güç tüketerek pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak. Saat, 5ATM (50M) su geçirmez olacak. Saatin sağında iki tuş olacak. Bu tuşlar, akıllı saatin farklı özellikleri arasında gezinmeye yardımcı olacak. Saatin sesli arama işlevi olacak, dolayısıyla eSIM’i destekleyecek.

OPPO Watch’un özelliklerini detaylı olarak yarınki lansmanda öğreneceğiz. Saatin 2000 yuan (yaklaşık 288 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.