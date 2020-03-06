Oppo Watch Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo ilk akıllı saat modelini YouTube üzerinden düzenlediği canlı yayın ile tanıttı. Gelin hep beraber Oppo Watch'ın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Oppo Watch Özellikleri ve Fiyatı

1,6 inç ve 1,9 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ile gelen akıllı saat 326 (PPI) piksel hassasiyetine sahip. Alüminyum yapıya sahip olan Oppo Watch'da iki adet düğme bulunuyor. Bu düğmeler aracılığı ile saat kolayca yönetilebilmekte. Oppo Watch fiziksel egzersizlerin yanı sıra uyku ve kalp atış hızı takibi yapabilmekte. Cihazda EKG çekme özelliği de bulunmakta.

5 ATM'e kadar su geçirmeyen Oppo Watch, Snapdragon'un Wear 2500 yonga setinden güç almakta. Bu yonga setinde Apollo 3 işlemci de yardımcı olmakta. Cihazda SIM kart yuvası bulunmamakla birlikte eSIM desteği bulunuyor. Oppo tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı saatin bataryası sadece 17 dakikalık şarj ile %50 oranında doluyor.

Cihazın tek şarj ile 40 saat kullanılabildiğini söyleyen Oppo, güç tasarrufu modunda iken 21 güne kadar şarjın gittiğini söyledi. Oppo Watch'ın Çin'de satışa sunulacağı açıklandı. Cihazın başlangıç satış fiyatının 215 dolar olduğu açıklandı. 215 dolar şu anki kur ile 1.309 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı saatin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmezliğini korumakta.