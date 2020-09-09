Oppo Watch Türkiye'de: İşte Fiyatı!

Oppo geçtiğimiz haftalarda resmi olarak akıllı saat pazarına giriş yapmıştı. Şirketin Apple Watch ile benzer bir tasarıma sahip olan akıllı saati Oppo Watch özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Oppo Watch Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulan Oppo Watch, sırasıyla 1.6 inç boyutunda 360 x 320 piksel çözünürlükte ve 1.91 inç boyutunda 473 x 402 piksel çözünürlüğünde ekran ile birlikte geliyor. Her iki model de 11.35 mm kalınlığa sahip.

Her iki model de gücünü Snapdragon Wear 2500 işlemciden alıyor ve geniş sağlık takibi özellikleri ile birlikte geliyor. Bu noktada kalp ritmi ölçümü, uyku takibi ve elektrokardiyografi özelliği ile öne çıkan modelde 5 ATM su geçirmezlik sertifikası olduğunu da hatırlatalım.

Bu arada 41mm'lik modelde 300 mAh kapasitesinde batarya bulunurken, 46mm'lik modelde ise 430 mAh kapasitesinde bir bataryaya yer veriliyor ve bu bataryalar bir saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabiliyor. Cihazı tek bir şarjla 40 saat kullanabiliyorsunuz. Eğer güç tasarruf modu etkinleştirilirse bu süre 21 gün oluyor ancak bu modda iken kullanabileceğiniz özelliklerin epey kısıtlı olduğunu hatırlatmaya gerek yok.

Oppo Watch'un fiyatı 41mm için 1,799 TL ve 46mm için 2,299 TL olarak belirlendi. Ürün hemen şu an çeşitli çevrim içi alışveriş sitelerinden satın alınabilir durumda. Tabii fiyatın dönemsel bazda değişiklik gösterebileceğini ve bu nedenle en doğru bilgi için çeşitli mağazaları kontrol etmeniz gerektiğini unutmayın.

Peki siz Oppo Watch hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin yeni akıllı saat modeli ülkemizdeki rakiplerine karşı başarılı olabilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.