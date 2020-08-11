Oppo Watch Bekleyenler için Türkiye Müjdesi

Geçtiğimiz aylarda yurt dışında tanıtılan Oppo Watch, Türkiye'de satışa çıkarılıyor. Oppo Watch Türkiye çıkış tarihi açıklandı. İşte Oppo Watch Türkiye çıkış tarihi.

Oppo Watch Türkiye Çıkış Tarihi

Oppo Watch, Eylül ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla pazarda yerini alacak olan Oppo Watch'ın 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak dikkat çekiyor.

VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. Oppo Watch fiziksel egzersizlerin yanı sıra uyku ve kalp atış hızı takibi yapabilmekte. Cihazda EKG çekme özelliği de bulunmakta.

5 ATM'e kadar su geçirmeyen Oppo Watch, Snapdragon'un Wear 2500 yonga setinden güç almakta. Bu yonga setinde Apollo 3 işlemci de yardımcı olmakta.

Oppo Watch'ın yanı sıra Eylül ayında yeni kulaklık modeli Enco W51 de ülkemizde satışa sunulacak. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz olarak şarj edebilme özellikleri ile dikkat çeken W51, lacivert ve beyaz renkleriyle pazarda yerini alacak.