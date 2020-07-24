Oppo Watch Wear OS ile Yenileniyor!

Oppo tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulacak olan Oppo Watch normal şartlar altında ColorOS işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkıyor. Buna ek olarak görünüşe göre şirketin bazı alternatif planları da bulunuyor. Oppo tarafından paylaşılan bazı yeni gönderilere göre Oppo Watch Wear OS ile gelen bir sürüme daha sahip olacak.

Oppo Watch Hangi İşletim Sistemini Kullanacak?

Google'ın akıllı saatler için oluşturduğu ancak büyük bir başarısızlık ile sonuçlanan Wear OS, Oppo'nun yeni akıllı saat modeline can verebilir. Bu kapsamda şirket, 31 Temmuz 2020 tarihinde yeni bir tanıtım yapacağını duyurdu. Bu duyuruda Oppo Watch ve Wear OS isimlerine yer verildiği için akıllı saatin Wear OS yüklü bir versiyonunun daha bulunacağını anlıyoruz.

Bu modelin işletim sistemi dışında herhangi bir farka sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor olsa da, farkın yüksek ihtimalle yalnızca işletim sistemi noktasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Buna karşın ikincil bir işletim sistemi seçeneği, kullanıcıların tercih yapabilmesi adına faydalı bir durum olabilir.

Az önce de belirttiğimiz gibi bu versiyon 31 Temmuz tarihinde tanıtılacak ve etkinlik sırasında merak ettiğimiz tüm bu sorulara yanıt bulmayı bekliyoruz. Peki siz Oppo Watch alacak olsaydınız ColorOS mu yoksa WearOS mu tercih ederdiniz ve neden? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.