Oppo Yan Kamera Patenti ile Dikkatleri Üzerine Çekti

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, yan kamera patenti ile oldukça ilginç bir adım attı. Şirket, telefonun kenarına da kamera entegre etmek için kollarını sıvadı.

Oppo Yan Kameralı Telefon mu Geliştiriyor?

Oppo, 18 Şubat 2021 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) bir patent başvurusunda bulunmuştu. LetsGoDigital tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin patent başvurusu 16 Eylül 2021 tarihinde onaylandı. 29 sayfalık dokümantasyon, Oppo'nun bir akıllı telefona çok yönlü bir kamerayı nasıl entegre etmeyi planladığını gözler önüne serdi.

Akıllı telefon ile özellikle hareketli nesnelerin görüntüsünü yakalamak oldukça zor olabilir. Örneğin hızlı bir şekilde hareket eden bir bisikletin görüntüsünü yakalamak için telefonu hareket ettirmeniz gerekir. Oppo, bu sorunu ortadan kaldırmak için bir çözüm buldu.

Teknoloji devi, akıllı telefonun yan kısmına da kamera eklemeyi planlıyor. Böylece hareket halindeki bir nesnenin görüntüsünü yakalamak için akıllı telefonu hareket ettirmeye gerek kalmayacak. Telefonun çekim yönü hızlı bir şekilde değiştirilebilecek. Bu işlem için bir ayna sistemi kullanılacak.

Kamera nesnenin sağa doğru hareket ettiğini ve çerçevenin dışına çıktığını algılar algılamaz ayna sistemi yön değiştirecek ve telefonun sağ kenarında yer alan kamera aktif hale gelecek. Bir ayna sistemininkullanılması muhtemelen maliyetleri de düşürecek.

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, bu yılın başlarında ayna sistemine sahip çift taraflı açılır kamera içeren bir tasarımın patentini de almıştı. Şirketin akıllı telefon modellerinde bir ayna sistemini kullanıp kullanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Oppo Yeni Kamera Özelliklerini Tanıtmıştı

Çinli şirket, geçtiğimiz haftalarda yeni kamera özelliklerini tanıtmıştı. ilk olarak, optik yakınlaştırma yapabilme yeteneğine sahip olan telefoto lensi duyurulmuştu. Teknoloji devinin duyurduğu telefoto lens, günümüzde kullanılan periskop telefoto lenslerin aksine 85-200 mm yakınlaştırma aralığında hareket edebilecek.

Şirket ayrıca telefonun jiroskopundan gelen hareket verilerini kullanan beş eksenli bir optik görüntü sabitleme sistemini duyurmuştu. Beş eksenli optik görüntü sabitleme sisteminin X ve Y eksenleri arasında hareket edebileceği belirtilmişti.

Bunun yanı sıra yeni bir görüntü sensörü de tanıtılmıştı. RGBW alt piksel düzenini kullanan görüntü sensörünün ışık duyarlılığı konusunda oldukça başarılı olduğu ileri sürülmüştü. Görüntü sensörünün 2021 yılının dördüncü çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek telefonlarda yer almaya başlayacağı belirtildi.