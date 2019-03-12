Oppo Yeni Akıllı Telefon Serisi Reno’yu Duyurdu

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Oppo’nun yeni akıllı telefon serisi Reno’yu duyurdu. Ayrıca Oppo’nun resmi Twitter hesabı da Reno serisiyle ilgili renkli bir logo paylaştı. Canlı ve farklı renklerden oluşan logaya bakılırsa, yeni akıllı telefon serisi daha çok gençlere hitap edecek gibi görünüyor.

Oppo, ilk Reno serisi telefonun nasıl bir şey olacağı konusunda şimdilik herhangi bir ip ucu vermedi. Yalnızca şirketin ilk Reno akıllı telefonunu 10 Nisan’da Çin’de duyuracağı açıklandı.

Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren ise Nisan’da tanıtılacak olan akıllı telefonla ilgili bazı ip uçları verdi. Yiren’e göre, tanıtımı yaklaşan amiral gemisi gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden alacak ve 4,065mAh’lik bir batarya ile gelecek.

Set to liberate and inspire individuals for what they see and create, #GetReadyForReno – coming this April. pic.twitter.com/1uAn5KFV6C — OPPO (@oppo) 11 Mart 2019

Söz konusu amiral gemisinde, Oppo’nun MWC 2019’da üçlü kamera kurulumuyla birlikte gösterdiği 10x optik zoom teknolojisi de yer alacak. Etkinlikte Oppo, üçlü kamera kurulumunun 16mm’den 160mm’e kadar odak uzunluklarını desteklediğini belirtmişti. Ayrıca şirket, 10x optik zoom teknolojisinin bir sonraki ürününde, yani 2019’un ikinci çeyreğinde tanıtılacak olan bir cihazında yer alacağını söylemişti.

Bu açıklamalardan yola çıkılırsa, 10x zoom teknolojisine sahip ilk Oppo telefonu belki de Reno serisindeki ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkabilir. Oppo bu konuda şimdilik herhangi bir açıklama yapmadığı için, bundan emin olabilmek adına Nisan ayına kadar beklememiz gerekiyor.