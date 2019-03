Oppo Yeni Akıllı Telefon Serisi Reno’yu Duyurdu

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Oppo’nun yeni akıllı telefon serisi Reno’yu duyurdu. Ayrıca Oppo’nun resmi Twitter hesabı da Reno serisiyle ilgili renkli bir logo paylaştı. Canlı ve farklı renklerden oluşan logaya bakılırsa, yeni akıllı telefon serisi daha çok gençlere hitap edecek gibi görünüyor.

Oppo, ilk Reno serisi telefonun nasıl bir şey olacağı konusunda şimdilik herhangi bir ip ucu vermedi. Yalnızca şirketin ilk Reno akıllı telefonunu 10 Nisan’da Çin’de duyuracağı açıklandı.

Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren ise Nisan’da tanıtılacak olan akıllı telefonla ilgili bazı ip uçları verdi. Yiren’e göre, tanıtımı yaklaşan amiral gemisi gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden alacak ve 4,065mAh’lik bir batarya ile gelecek.

Set to liberate and inspire individuals for what they see and create, #GetReadyForReno – coming this April. pic.twitter.com/1uAn5KFV6C