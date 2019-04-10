Oppo Yeni Amiral Gemisi Reno’yu Tanıttı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Reno’yu tanıttı. Reno, markanın geçen yıl piyasaya sürdüğü Find X modelinden sonra, gerçekten yüksek kalitede özelliklere sahip olan ilk cihaz olarak dikkat çekiyor. Reno serisi, Snapdragon 855 işlemci, 48 MP kamera ve 10x optik zoom lens seçenekleriyle ve tabi ki çentiksiz olarak geliyor.

Daha önce de sızdırıldığı üzere, Reno’da sıra dışı bir pop-up selfie kamerası bulunuyor ve bu sayede telefon çentiksiz bir ekrana sahip oluyor. Find X modelinde, cihazın kilidinin açılması ya da selfie çekmek için telefonun üst kısmındaki panel komple yukarı kalkıyordu. Yeni Reno modelinde ise ön kamera ve flash, kama şeklindeki bir yapının içerisinde yer alıyor. Reno’da 3D Face ID (3D yüz kilidi) tarzında bir kilit özelliği bulunmuyor, bunu yerine ekran içerisine yerleştirilmiş dahili bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Reno, aşağıdaki resimdeki gibi dört farklı renk seçeneğine sahip:

Oppo’nun yeni amiral gemisi, Reno ve Reno 10x Zoom Edition olmak üzere iki farklı versiyon ile geliyor. Reno versiyonunda 6.4 inç OLED ekran, Snapdragon 710 işlemcisi ve ultra geniş ikincil kamera yer alıyor. Reno 10x Zoom Edition versiyonu ise 6.6 inç ekran, Snapdragon 855 ve Oppo’nun bir süredir hakkında tüyolar verdiği 10x zoom özelliğine sahip üçüncü kamerayla geliyor. Reno’nun her iki versiyonu da NFC ve VOOC 3.0 hızlı şarj özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip standart Reno modeli yaklaşık 450 dolardan (yaklaşık 2.560 TL), 6GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyon yaklaşık 490 dolardan (yaklaşık 2.790 TL), 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyon ise yaklaşık 540 dolardan (yaklaşık 3.070 TL) satışa sunuluyor.

Reno’nun 10x Zoom Edition versiyonu ise daha yüksek fiyattan satılıyor: 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunulan versiyon yaklaşık 600 dolar (yaklaşık 3.415 TL), 6GB RAM ve 256GB depolama alanı sunulan versiyon yaklaşık 670 dolar (yaklaşık 3.810 TL), 8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunulan versiyon ise yaklaşık 710 dolar (yaklaşık 4.040 TL) fiyat etiketine sahip.

Hindistan, Avrupa ve diğer pazarlara yönelik fiyatların da 24 Nisan’da Zürih’te düzenlenecek küresel bir açılış etkinliğinde duyurulması bekleniyor.