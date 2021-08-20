Oppo Yeni Kamera Özelliklerini Tanıttı: Büyük Yenilikler İçeriyor!

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, yeni kamera özelliklerini duyurdu. Tanıtılan kamera özelliklerinin fark yaratması bekleniyor. Peki, teknoloji devi, kamera tarafında hangi yeni özellikleri tanıttı? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Oppo Yeni Kamera Özellikleri Neler, Ne Zaman Sunulacak?

Çinli teknoloji devi Oppo, "Geleceğin Görüntüleme Teknolojisi" isimli bir etkinlik düzenledi. Çevrim içi ortamda düzenlenen etkinlikte şirketin yeni kamera özellikleri tanıtıldı. Etkinlik esnasında aktarılan bilgilere göre şirket, kamera özellikleri ile dikkat çekecek.

Şirket ilk olarak, optik yakınlaştırma yapabilme yeteneğine sahip olan telefoto lensi duyurdu. Teknoloji devinin duyurduğu telefoto lens, günümüzde kullanılan periskop telefoto lenslerin aksine 85-200 mm yakınlaştırma aralığında hareket edebilecek. Bu, görüntülerin dijital yakınlaştırma, kırpma ya da yapay keskinleştirmeye gerek kalmadan her odak uzaklığında net olacağı anlamına geliyor.

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo'nun Apex 2020 isimli akıllı telefon modeli de benzer bir özelliğe sahip fakat cihazın kamera lensi 130-195 mm yakınlaştırma aralığında. Oppo'nun duyurduğu kamera lensi ise 85 mm'den başlayacak ve bu da onu çok daha fonksiyonel hale getirecek. Ek olarak yeni telefoto lens, renk ve beyaz dengesi açısından daha tutarlı bir performans sağlayacak.

Oppo'nun söz konusu kamera lensini ne zaman kullanmaya başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Şirket ayrıca telefonun jiroskopundan gelen hareket verilerini kullanan beş eksenli bir optik görüntü sabitleme sistemini duyurdu.

Beş eksenli optik görüntü sabitleme sisteminin X ve Y eksenleri arasında hareket edebileceği belirtildi. Oppo, duyurduğu optik görüntüleme sabitleme sisteminin diğer OIS kamera modüllerine kıyasla üç kat daha iyi stabilizasyon elde edileceğini ifade etti. Teknoloji devi, beş eksenli OIS sisteminin 2022 yılının ilk çeyreğinde Oppo marka telefonlarda yer almaya başlayacağını söyledi.

Çinli teknoloji devi Oppo, yeni bir görüntü sensörü tanıttı. RGBW alt piksel düzenini kullanan görüntü sensörünün ışık duyarlılığı konusunda oldukça başarılı olduğu ileri sürüldü. Görüntü sensörünün 2021 yılının dördüncü çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek telefonlarda yer almaya başlayacağı belirtildi.

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