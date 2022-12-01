Oppo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu Görücüye Çıktı (Video)

Samsung'un hâkim olduğu katlanabilir telefon sektörüne Oppo da geçtiğimiz Aralık ayında katılmıştı. Oppo'nun üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefon Oppo Find N2 Flip ise bir süredir bazı sızıntılarla karşımıza çıkmıştı.

Bugün ise Weibo'da paylaşılan bir video ile tasarımını gördüğümüz Oppo Find N2 Flip, videoda koruyucu bir kılıfla kaplanıyor olsa da ekrana dair bazı detayları görebiliyoruz. 32MP ön kameraya sahip telefonun ana ekran büyüklüğü yaklaşık 6.8 inç boyutlarında. Ayrıca telefonun sağ kenarındaki güç tuşları ve parmak izi okuyucu da görüntülenebiliyor.

Oppo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu: Oppo Find N2 Flip

Telefonun dış ekranı ise 3.26 inç büyüklüğünde. Oppo bu ekranı Samsung'tan çok daha farklı hizmetler için kullanmayı amaçlıyor. Dış ekrandaki iki kameradan biri 50MP ana kamera olurken, diğeri 8MP ultra geniş açılı kamera.

Telefonun Dimensity 9000+ işlemciden gücünü alması ve 4.300 mAh pile sahip olması bekleniyor. Cihazın fiyatı ve bulunabilirliği henüz belli olmasa da Oppo'nun amacı, telefonu Dünya'daki pek çok pazara sokabilmek olacak.