OPPO'nun Yeni Katlanabilir Telefonunun Adı ve Özellikleri Sızdırıldı

Aralık 2021'de OPPO, "OPPO Find N" adlı ilk katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte bazı kaynaklarda OPPO'nun Samsung'un Z Flip serisi ve Huawei'nin P50 Pocket gibi dikey olarak katlanabilir bir telefon olacak yeni bir katlanabilir telefon piyasaya süreceği de söylendi.

Bu sabah sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation, OPPO'nun yaklaşan katlanabilir telefonunun beklenen özelliklerini açıkladı. Özelliklerden bahsetmeden önce bu katlanabilir cihazın isminin OPPO Find Flip olacağını da belirtmekte fayda var.

Oppo Find Flip Özellikleri (Söylenti)

Digital Chat Station'a göre OPPO Find Flip iki ekrana sahip olacak; ilki, Full-HD+ 2520x1080 çözünürlüğe sahip 6,8 inç birincil OLED ekran olacak. İkincil ekran ise Galaxy Z Flip 4'te gördüğümüz gibi bir bildirim çubuğu görevi görecek bir kapak ekranı gibi görünen 3.26 inçlik bir OLED ekrandan oluşacak.

Kamera özelliklerine geldiğimizde OPPO Find Flip'in ön tarafında 32MP Sony IMX709 sensör bulunacak. Arka tarafta ise OPPO Find Flip, 50MP Sony IMX766 ve 8MP Sony IMX355 lensler dâhil olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip olacak. Telefonun iç kısmında ise 4190 mAh pil yer alırken henüz işlemci ve şarj hızıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Şu anda resmî siteden OPPO Find Flip'in lansmanı ile ilgili bir haber yok. Bununla birlikte OPPO büyük olasılıkla yaklaşmakta olan katlanabilir amiral gemisi telefonunda en son amiral gemisi işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanacağından, lansman Qualcomm 2022 etkinliğinin gerçekleşmesi için bekletiliyor olabilir.