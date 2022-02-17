Oppo Yeni Nesil Find X Modellerinde Köklü Değişikliklere Gidiyor!

OPPO, amiral gemisi Find serisinin kamera teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere kamera üreticisi Hasselblad ile üç yıllık bir ortaklık yaptığını duyurdu. 'OPPO | Hasselblad Camera for Mobile', ilk olarak OPPO'nun amiral gemisi Find X serisinin yeni neslinde tanıtılacak. İşte detaylar!

Oppo Yeni Nesil Find X Modellerinde Kameraya Odaklanacak

Dünyanın önde gelen akıllı ürün markası OPPO, amiral gemisi Find serisinin kamera teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere kamera üreticisi Hasselblad ile üç yıllık bir ortaklık yaptığını duyurdu. İki marka, Hasselblad Camera for Mobile'da gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi yaratmak için renk bilimindeki büyük buluşlara odaklanacak. OPPO Ürün Sorumlusu Pete Lau, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"OnePlus ve Hasselblad'ın geçtiğimiz yılki iş birliğinin başarısını takiben, ortaklığın yeni bir gelişim aşamasına girdiğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya efsanevi Hasselblad mobil görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarma şansı verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kamera renk performansı her zaman OPPO'nun odak noktası ve Hasselblad'ın DNA'sının bir parçası oldu. Hasselblad Camera for Mobile'ın geleceğini birlikte keşfedebileceğimiz için çok heyecanlıyız. OPPO'nun kusursuz bir akıllı telefon yaratmasında en önemli stratejilerin başında en iyi mobil fotoğrafçılık deneyimi sunabilen üst düzey görüntüleme sistemleri oluşturmak geliyor. OPPO'nun kendi tasarımı olan ilk üstün teknoloji görüntüleme NPU'su MariSilicon X'in piyasaya sürülmesinin ardından OPPO, Hasselblad ile yaptığı iş birliğiyle dünya çapında bir fotoğrafçılık deneyimi yaratmayı hedefliyor.''

OPPO ve Hasselblad, kullanıcılara daha doğal renkler sunmak ve gelişmiş görüntüleme çözümlerini daha da geliştirmek için birlikte çalışacak. Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu'ndan yararlanan OPPO, portre fotoğrafçılığına mümkün olan en doğal ten tonunu getirmeyi de hedefliyor. 'OPPO | Hasselblad Camera for Mobile', ilk olarak 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak olan OPPO'nun amiral gemisi Find X serisinin yeni neslinde tanıtılacak.

Find X5'teki görüntüleme sisteminin ana ve ultra geniş kameralar için 1,0 µm pikselli 50 MP, 1/1,56 inçlik bir Sony IMX766 sensörü kullanması beklenirken telefoto modülünün 5x optik yakınlaştırmalı 13 MP sensör kullanması bekleniyor. Oppo'nun kendi geliştirdiği MariSilicon X NPU çipi de görüntü işleme ve çok yönlü otomatik odaklama sisteminin denkleminin bir parçası olacak.

Ayrıca Digital Chat Station'ın haberine göre, Oppo'nun şirket içi beş eksenli stabilizasyon sisteminin seri üretimde. Bu, geçen yaz Oppo'nun kamera etkinliğinde sergilenen modülün aynısı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.