OPPO Yeni Nesil Hızlı Şarj Teknolojisini Duyurdu

Oppo'nun yeni nesil hızlı şarj teknolojisi kullanıcıların yüzünü güldürecek. Kullanıcı deneyimini merkeze alan OPPO VOOC Hızlı Şarj teknolojisi, hızı, güvenliği ve zekayı bir üst seviyeye taşıyor.

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Flash Charge Open Day etkinliğinde, hızlı şarj teknolojisine yönelik sürdürdüğü çalışmalarını ve hızlı şarj teknolojisi çözümünün sağladığı kolaylıkları duyurdu.

OPPO VOOC Hızlı Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, "VOOC Hızlı Şarj teknolojisi, kablosuz ya da kablolu şarj kullanımı fark etmeksizin, elektronik cihazların şarj edilmesi söz konusu olduğunda artık en uç şartlarda bile çok çeşitli ihtiyaçları karşılayabiliyor" dedi.

Oppo'nun yeni nesil hızlı şarj teknolojisi ne vadediyor?

OPPO, hızlı şarj teknolojisini geliştirirken her zaman verimliliği ve güvenliği ön planda tutuyor. Bu konsepte bağlı kalarak VOOC Hızlı Şarj teknolojisinde güvenliği artırmak için beş katlı güvenlik koruma sistemini tanıtan OPPO, yeni malzemelerin, yapay zeka algoritmalarının, şarj mimarilerinin ve diğer faktörlerin daha fazla inovasyon sunmak için nasıl kullanılabileceğini araştırıyor:

Dahili seri iki hücreli tasarımı: Seri iki hücreli pil tasarımı, elektrik akımını düşürüp ısı üretimini azaltırken aynı gücün sağlanmasına imkan tanıyor. Dahili seri iki hücreli tasarım, ikili pil hücrelerini aynı yapıda birleştirerek bu konsepti bir adım daha ileri taşıyor, böylece aynı güvenlik performansını daha az yer kaplayarak sunuyor. Yeni tasarım, aynı boyuttaki pillerin pil kapasitesinde en az %5 artış sağlıyor.

Pil Güvenliği Algılama Çipi: OPPO'nun yerleşik yapay zeka algoritmalarına sahip tescilli Pil Güvenliği Algılama Çipi, çeşitli senaryolara dayalı olarak gerçek zamanlı voltaj düşüşlerini tanıyıp buna göre hareket ederek pillerin harici hasar görüp görmediğini algılayabiliyor. Voltaj düşüşünün pildeki hasardan kaynaklandığı tespit edilirse, telefon kullanıcıyı uyarıyor ve daha fazla tehlikenin önüne geçmek için ek güvenlik önlemleri alıyor.

OPPO, etkinlikte yeni akıllı şarj teknolojisini de tanıttı. Şarj hızını mümkün olan en güvenli aralıkta tutmak için geliştirilen yeni teknoloji, farklı şarj senaryolarını akıllı bir şekilde algılayıp şarj akımını ayarlıyor. 65W SuperVOOC teknolojisinin imkanlarını ve pilin tam şarj/deşarj olma hızını sağlayan bu gelişme, pilin kapasitesini 1.500 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %80'inde tutabiliyor.

Şarj hızı, pilin herhangi bir zamanda güvenle alabileceği maksimum anlık güce bağlı olarak, belirli durumlara göre artırılabiliyor. 65W SuperVOOC teknolojisi söz konusu olduğunda, şarj hızı yaklaşık %20 artırılabiliyor ve gerektiğinde 4500mAh pilin 30 dakika içinde tamamen şarj olması sağlanıyor.

Yeni teknoloji, farklı kullanım senaryolarında optimum şarj akımı ile buna bağlı olarak sıcaklık artışı arasındaki en iyi dengeyi akıllıca kurabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hızlı şarj esnasında herhangi bir çekinceleri olmadan telefonlarını kullanabiliyor.