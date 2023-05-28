Optimus Prime Fortnite'a Ekleniyor
Fortnite, yeni karakterle birlikte büyümeye devam ediyor. Yeni Fortnite karakterleri ünlü Transformers serisinden gelecek. Detaylar haberimizde!
Dünyanın en çok oynanan çevrim içi oyunlarından olan Fortnite, yeni iş birliği projeleriyle büyümye devam ediyor. Daha önce popüler kültürden birçok karaktere ev sahipliği yapan oyuna bu sefer Optimus Prime geliyor.
Fortnite duyumcusu HYPEX tarafından sızdırılan bilgiye göre önümüzdeki hafta Transformers-Fortnite iş birliği duyurulacak.
Yeni Sezon Tropikal Orman Temalı Olacak
Reddit'te yapılan paylaşıma göre Fornite 4. Bölüm 3. Sezon ile birlikte aileye yeni bir üye katılıyor. Oyunun giriş ekranından sızdırılan görüntülerde tropikal orman teması ve Transformers serisinin en ünlü karakteri Optimus Prime yer alıyor.
Fortnite Savaş Bileti kapsamında yer alacağı belirtilen Optimus Prime kostümü, emoji ile dönüşüm içeren bir özellik olacak.
Fornite 4. Bölüm 3. Sezon 9-10 Haziran tarihlerinde başlayacak.
Fortnite Battle Royale'a Dereceli Sistemi Geliyor
Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından olan Fortnite, yakın zamanda Battle Royale modunda dereceli sistemine kavuşacak. Dün yapılan açıklamayla birlikte dereceli sisteminin Battle Royale ve Sıfır İnşa'ya geleceği duyuruldu.
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