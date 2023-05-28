Optimus Prime Fortnite'a Ekleniyor

Dünyanın en çok oynanan çevrim içi oyunlarından olan Fortnite, yeni iş birliği projeleriyle büyümye devam ediyor. Daha önce popüler kültürden birçok karaktere ev sahipliği yapan oyuna bu sefer Optimus Prime geliyor.

Fortnite duyumcusu HYPEX tarafından sızdırılan bilgiye göre önümüzdeki hafta Transformers-Fortnite iş birliği duyurulacak.

Yeni Sezon Tropikal Orman Temalı Olacak

Reddit'te yapılan paylaşıma göre Fornite 4. Bölüm 3. Sezon ile birlikte aileye yeni bir üye katılıyor. Oyunun giriş ekranından sızdırılan görüntülerde tropikal orman teması ve Transformers serisinin en ünlü karakteri Optimus Prime yer alıyor.

Fortnite Savaş Bileti kapsamında yer alacağı belirtilen Optimus Prime kostümü, emoji ile dönüşüm içeren bir özellik olacak.

Fornite 4. Bölüm 3. Sezon 9-10 Haziran tarihlerinde başlayacak.