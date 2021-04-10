Optimus Prime'ın Birebir Kopya Robotu Yapıldı: Fiyatı Üzecek

Hasbro ve Robosen Robotics tarafından duyurulan Optimus Prime robotu özellikleriyle merak uyandırıyor. Sesli komutlara cevap verebilmesi ve farklı uygulamalar geliştirmeye izin veren programlanabilir bir yazılıma sahip olması, Optimus Prime robotunun ön plana çıkmasını sağlıyor.

Şimdiye kadarki en gelişmiş Transformers oyuncağı 19 inç uzunluğunda. Hasbro ve Robosen Robotics tarafından üretilen robot 5.000 ayrı bileşene, 60 mikroçipe ve 27 servo motora sahip. 11 yıllık bir yapım aşamasını barındıran Optimus Prime'ın fiyatı ise hayranlarını üzecek gibi.

Optimus Prime robotu özellikleri

Yapımını Robosen Robotics'in üstlendiği inanılmaz derecede ayrıntılı kopya, gerektiğinde açılabilir çalışma lambaları ve bir krom kaplama içeriyor.

Prime robotu, 25 sesli komuta yanıt verebiliyor ve seslendirmesini Autobot liderinin orijinal sesi olan Peter Cullen'den alıyor. Ancak robotun "daha gerçekçi" bir sese sahip olması için ses değiştirme teknolojisini kullandığı belirtiliyor. 25 sesli komut arasında, "Dönüştür" ve "Saldır" ile birlikte "Açarak yayılmak" bulunuyor.

Kontroller, tamamlayıcı bir uygulama tarafından da ele alınabiliyor. Programlanabilir uygulama, sahiplerin bir parmak dokunuşuyla Prime'ı yürütmesini, yumruk atmasını, patlatmasını ve sürmesine izin veriyor. Kullanıcıların yeni eylemleri kodlayabileceği uygulama, robota büyük özgürlük sağlıyor.

Robosen USA Direktörü Sean Tang robotla ilgili verdiği demeçte, "Hasbro ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz ve tüketiciler için şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Transformers robotları ile yeni bir robotik standardı başlatmayı dört gözle bekliyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Ekip, bu saygın serinin hayranları için harika bir kullanıcı deneyimi sunmak ve üstün işlevselliği ile koleksiyonlarına birinci sınıf bir katkı olacak Transformers üretmek için çok çalışıyor."

Transformers hayranları için şimdiye kadar yapılmış en gerçekçi Optimus Prime olan bu robot, farklı yetenekleri ve dönüştürülebilir boyutuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak 699 dolarlık satış fiyatı pek çok hayranının canını sıkacak gibi görünüyor.

Orijinal bir Optimus Prime G1 Transformer sahibi olan herkes, robotu kendi başına dönüştürebilir. Peki ya siz Optimus Prime robotu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hasbro'nun dağıtımını yaptığı robot hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayi ihmal etmeyin.