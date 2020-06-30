Dr. Mehmet Öz: Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Bulundu!

Yeni tip koroanvirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken ünlü kalp cerrahı doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı geliştirilen ilaç ile ilgili çok önemli açıklama geldi. Dr. Öz, yeni tip koronavirüse karşı en etkili ilacın bulunduğunu duyurdu. Söz konusu hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan koronavirüs ilacı ile ilgili detaylar haberimizde.

Ölüm Oranını Azaltan Koronavirüs İlacı Hakkında Detaylar

Yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. COVID-19 salgını nedeni ile dünya genelinde 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada çok sayıda ilaç şirketi tarafından koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşan ünlü kalp cerrahı doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı geliştirilen ilaç ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Dr. Öz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme” şeklinde konuştu.

Dr. Öz, "Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı. İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25’ten yüzde 20’ye indirdi" dedi.

Dr. Öz, "İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikket edin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 29 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 198.613 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.115'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 171.809 olarak açıklandı.