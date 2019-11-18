İngilizcedeki "organization" kelimesinin kısaltması olan .org uzantısı satıldı. Günüzümde pek çok vakıf, kurum ve kuruluşun kullandığı uzantı Ethos Capital'a satıldı.

.org Uzantısının Yeni Sahibi Ethos Capital Oldu

Ethos Capital, Internet Society ile anlaşmaya vardı ve .org uzantısının yeni sahibi oldu. Internet Society .org uzantısının büyük bir bağış almasını sağladı. Public Internet Registery 2018'de 101 milyon dolar gelir elde etmiş ve Internet Society yaklaşık 50 milyon dolar katkıda bulunmuştu. 2017 yılında da ISOC'ye 74 milyon dolar katkıda bulunmuştu.

ICANN, .org üzerindeki tüm fiyat kontrollerini kaldırarak bu anlaşmayı çok daha değerli hale getirdi. .org uzantısının fiyatının artabileceği konuşuluyor. Internet Society, satın alım hakkında şunları söyledi: