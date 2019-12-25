Organ Naklinde Çığır Açacak Gelişme Yaşandı

Dünyada organ nakli bekleyen birçok insan bulunuyor. Bunların önemli bir bölümü yapılan araştırmaları büyük bir heyecanla takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberimizin detayları.

İnsan organlarının başka canlılardan elde edilmesi bilim insanlarının uzun bir süredir devam ettirdiği projeler içerisinde yer alıyor. Bazıları bunun mümkün olduğunu düşünürken kimileri de imkansız olmadığı görüşüne sahip. Araştırma yapan kişiler bunun için bir canlı seçmek zorunda kaldılar. Stanford'lu araştırmacılar, insan organlarıyla hemen hemen aynı boyutta organlara sahip olması nedeniyle koyunları tercih etti.

Organ nakli diğer canlılardan da sağlanabilir

Organlar geliştiğinde, organ nakli amacıyla kullanılabilecek ve dünya çapında organ talebiyle arzı arasındaki farkın kapatılması amaçlanıyor. Ancak bunun için bazı koşulların gelişmesi gerekiyor.

Araştırmacı Juan Carlos Izpisua Belmonte, kimerik (iki farklı sperm tarafından döllenen iki farklı yumurtadan tek bir canlının ortaya çıkması) araştırmalarını öven kişiler içerisinde yer alıyor. Ona göre bu çalışmaların sonucunda dokular ile uyumlu organlar geliştirilebilecek. Böylece başka canlılardan da organ sağlama imkanı bulunuyor.

İnsan dışındaki canlı dokulardan organlar elde edilmesi için insan hücresi faktörünün en az %1 oranında dahil olması gerekiyor. Aksi taktirde insan vücudu ile uyumlu olması imkansızlaşır. ABD'de her yıl, organ bekleyenlerin %22'si hayatını kaybediyor. Dünya genelinde de durum pek parlak değil. Bu araştırmalar muhtemelen organ naklinde önemli bir gelişme sağlayacak. Peki sizce de yeni gelişme, organ nakli için önemli bir adım olarak sayılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.