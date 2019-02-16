Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Artık Netflix'te!

Halen vizyonda olan Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi dün gece itibarıyla Netflix'e geldi. Sosyal medyada olay yaratan bu gelişme, film halen vizyonda olduğu için kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sinema sektöründe şok etkisi yaratan film sessiz sedasız Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. 1237 salonda seyirciyle buluşan ve toplam 2 milyon 579 bin 230 seyirciye ulaşan filmin henüz vizyonu tamamlamadan dijital platformda yayınlanması büyük tepki çekti.

MedyaTava'nın haberine göre; filmin dağıtım şirketi ile sinema salon sahipleri ayağa kalktı. Salon sahipleri Organize İşler Sazan Sarmalı filmini vizyondan kaldırma kararını gündemlerine aldı.

Yılmaz Erdoğan Yeşil Işık Yakmıştı!

Yılmaz Erdoğan, geçen ay konuk olduğu TRT Haber'de hem vizyonda, hem de Netflix'te aynı anda yayınlanan "Roma" filmini örnek göstermiş ve dijital platformlarda da filminin yayınlanmasına sıcak baktığını açıklamıştı.

Yapılan eleştrilerin ardından yapımcı Yamaç Okur, "Organize İşler 2, vizyonunun 3. haftasında sinemalarla birlikte aynı anda Netflix'te gösterimde. Yeni Sinema Yasası tartışmaları süredursun ana akım sinema sektörünün harakiri yapmasını hep birlikte izliyoruz. Boşuna mıymış mısır tartışması?" dedi.

Yapımcı Serkan Çakarer de, "Organize İşler Sazan Sarmalı 1 saat önce Netflix Türkiye'de izlemeye açıldı. Sektörden ve sinemalardan habersiz ve gizli yürütülen bu operasyonun sonuçlarını ve sektöre vereceği zararı umarım iyi tartmışsınızdır. Yapımcı şirket 2 hafta önce sinemalardaki uzun reklamlardan yakınan izleyicilere 'Temmuz ayına kadar sabredin, yeni yasal düzenleme ile reklamlar kısalacak' demişlerdi. '2 hafta sonra Netflix'te reklamsız izleyin' deseydiniz ya..." açıklamalarında bulundu.

Sizler filmin Netflix'e gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.