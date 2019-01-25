Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Filminden İlk Fragman Geldi

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini ise Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminden ilk fragman geldi!

2005 yılında yayınlanan ilk filmi ile ağızda müthiş bir tat bırakan Organize İşler, 14 senelik bir aradan sonra macerasına kaldığı yerden devam edecek.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, film yapımcıları ile salon işletmecileri arasında patlak veren ‘kampanyalı bilet satışı’ krizi sebebiyle bir türlü izleyicilerle buluşamamıştı. Merakla beklenen filmin vizyona tarihi, yayınlanan yeni fragmanla belli oldu.

Sektörün dev isimlerini bir araya getiren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat’ta sinemalarda olacak. Filmin dağıtımını ise geçtiğimiz yıl BKM ile ortak film yaparak Türkiye sinema pazarına giriş yapan Güney Kore merkezli CJ Entertainment firması üstlenecek.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise veteran aktör Yılmaz Erdoğan üstleniyor.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat'ta vizyona girecek.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Fragmanı:



