Organlarınız En Az Sizin Kadar Yaşlı Mı? Ayrıntılar Haberimizde

Yaşlanmak her canlının yaşayacağı kaçınılmaz bir süreç ve bu nedenle de insanlığın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle son yıllarda bilim insanları ve araştırmacılar, neden yaşlandığımız ve yaşlanma sürecinin nasıl önüne geçilebileceği gibi konularla ilgileniyor.

Vücudumuz sürekli olarak yeni hücreler üretirken bir yandan da eski hücreler yok oluyor ya da kullanılamaz hale geliyor. Bütün bunlar olurken bazı hücreler ise Cell Metabolism isimli dergide yayınlandığına göre, vücutta farklı işlevler görüyor ve bu durum organların birbirinden nasıl daha farklı yaşlandıklarına da ışık tutuyor.

Yapılan araştırmalara göre iç organları oluşturan hücrelerin yaşlarına dair önceden bulunan bulgular o kadar da doğru olmayabilir. Araştırmacıların açıkladığına göre, bugüne kadar nöronlar ve bazı kalp hücrelerinin en uzun süre hayatta kalan hücreler olduğu ve dolayısıyla bu hücrelerin cildimizi ve diğer organ dokularımızı oluşturan hücrelerden farklı olduğu düşünülüyordu.

Bu bulguların doğru olup olmadığını araştırmak için laboratuvar fareleri üzerinde deneyler gerçekleştirildi. Farelerdeki farklı hücrelerin yaşlarını tahmin ettikçe araştırmacılar, beyindeki hücrelerin de canlının kendisi kadar yaşlı olduğunu gördüler. Deney sırasında kan damarlarındaki hücrelerin de en az nöronlar kadar yaşlı olduğu ve pankreasın bazı bölümlerinde eski ve yeni hücrelerin birlikte yer aldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, kendini yenileme özelliğiyle bilinen karaciğerde bile farenin en az kendisi kadar yaşlı hücrelerin bulunduğunu gördüler.

Çalışmayı yürüten Profesör Martin Hetzer, hücre yapılarının içinde yaşadıkları canlı kadar yaşlı olduğunu keşfetmenin şaşkınlık yarattığını ifade etti. Kuşkusuz ki yapılan bu çalışma bilim dünyasında beyin, kalp ve pankreas yaşlanması hakkındaki önceki bilinenleri değiştirdi.