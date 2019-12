Ori and the Will of the Wisps Bir Ay Kadar Ertelendi

Sevimli karakter Ori ile maceramız Ori and the Will of the Wisps oyununda devam edecek. Önümüzdeki yıl çıkacak olan oyun için The Game Awards 2019 şovunda yeni bir fragman yayınlandı, beraberinde üzücü bir duyuru ile.

E3 2017 fuarında duyurulmuş olan Ori and the Will of the Wisps, Ori and the Blind Forest hikayesini devam ettirecek. Metroidvania türündeki oyunda Nibel ormanının ötesindeki dünyayı keşfe çıkacağız ve hem kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri hem de Ori'nin esas kaderini öğreneceğiz.

Oynanış olarak platformlar arasında hareket edecek ve karşımıza çıkacak olan bulmacaları da çözmeye çalışacağız. İlerleyiş sırasında devasa boyutlarda düşmanlar dahil birçok tehlike ile burun buruna geleceksiniz ama kendinizi koruyabilmek için kullanabileceğiniz yeni silahlar, büyüler ve saldırılar olacak. Ayrıca Hollow Knight oyunundaki Charm sistemine benzer olan Shard sistemi sayesinde yeteneklerinizi geliştirebilecek ve tarzınıza göre özelleştirmeler yapabileceksiniz.

Xbox One ve PC (Steam) için geliştirilmekte olan Ori and the Will of the Wisps için 11 Şubat 2020 tarihi verilmişti ama The Game Awards 2019 sırasında yapılan duyuru ile oyun 11 Mart 2020 tarihine ertelendi. Ayrıca Xbox One versiyonu için koleksiyoncu sürümü de bir diğer duyuru oldu. Bu özel sürümde, oyunun metal kutulu bir kopyasına ek olarak sanat kitabı ve müzik albümü bulunacak. Tercihinize göre müzik albümünü MP3 olarak indirebilme imkanı da sunulacak.

The Game Awards 2019 sırasında yayınlanan oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.