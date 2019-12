Ori and the Will of the Wisps de Türkçe Dil Desteğiyle Gelecek

Moon Studios tarafından geliştirilen Ori and the Blind Forest, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Hikayesi ve geçtiği dünyası ile oyuncuları etkileyen bu yapım için önümüzdeki sene bir devam oyunu çıkacak: Ori and the Will of the Wisps.

Bizleri Nibel ormanının ötesine geçirecek olan bu oyun, Xbox One ve PC (Steam) için 11 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak. Xbox Game Pass abonelerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri Ori and the Will of the Wisps için üzen erteleme haberinden sonra sevindirici bir haber geldi. Moon Studios tarafından geliştirilen oyun, Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı desteğine sahip olacak. Bu detay şimdilik sadece Steam sayfasında görünüyor ama hiç şüphesiz ki Xbox One versiyonunda da olacaktır.

Ori and the Will of the Wisps'in şu anda Steam ve Microsoft Store üzerinde ön-siparişe açık olduğunu hatırlatalım. Bunun yanı sıra oyun için bir de koleksiyoncu sürümü olacak. Bu özel sürümde, oyunun metal kutulu bir kopyası, sanat kitabı ve müzik albümü bulunacak. Eğer isterseniz, müzik albümünü MP3 biçiminde indirebileceksiniz.

Ori and the Will of the Wisps konusu

Ori and the Blind Forest oyununun devamı olacak Ori and the Will of the Wisps, konu olarak bizleri Nibel ormanının ötesine götürecek. Egzotik ve eşsiz güzellikteki mekanlar boyunca seyahat ederek bir yandan kayıp olanlar, bir yandan da ana karakterimiz Ori'nin gerçek kaderini öğrenmeye çalışacaksınız.