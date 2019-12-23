Ori and the Will of the Wisps Geliştiricisi Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Geliştirecek

Moon Studios şu anda 11 Mart 2020 tarihinde PC ve Xbox One için Türkçe altyazı desteğiyle de satışa sunulacak Ori and the Will of the Wisps üzerinde çalışıyor. Bizleri yine masalsı bir maceraya çıkaracak olan bu oyunun sonrasında geliştirici stüdyo için sırada ne olduğunu merak etmiyor değiliz. Görünüşe göre Avusturya menşeli geliştirici stüdyo için sırada aksiyon-rol yapma oyunu türünde bir oyun var. Hatta çalışmalar yavaştan başlamışlar bile.

Gamasutra sitesine yansıyan bir iş ilanına göre, seksen kişilik bir ekipten oluşan Moon Studios birden fazla Kıdemli Oyun Tasarımcısı arıyor. Açıklama kısmında ise Metroidvania türünü yeniden tanımladıktan sonra, sıradaki hedeflerinin aksiyon-rol yapma oyunu türünde devrim yapmak olduğunu belirtmişler.

Bu iddialı açıklamaya ek olarak "Tüm hayatınız boyunca RYO'ları oynadınız ve üzerlerinde çalıştınız ve halen doyamadınız. Türdeki Diablo, Zelda Dark Souls ve tüm diğer oyunlara bir sevginiz var. Yenilik getirmeye cesaret eden bir RYO üzerinde çalışma fırsatı bulmayı ve türün bu zamana kadar oyunculara sunduğunun çok ötesine geçmeyi isterdiniz." denmiş.

Bunların haricinde şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor ama belli ki Moon Studios bu konuda son derece kendinden emin ve iddialı. Haliyle karşımıza ne tür bir oyunun çıkacağını da merak etmiyor değiliz. Bakalım oyun ne zaman duyurulacak, ilk fragmanı ne zaman izleyecek ve ilk detayları ne zaman öğreneceğiz. Muhtemelen yeni nesilde görecek olabiliriz. Yani resmi duyuru için epey beklememiz gerekebilir diye düşünüyoruz.