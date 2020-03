Ori and the Will of the Wisps İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Ori and the Blind Forest ile gönlümüze taht kuran Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps ile bu tahtını sağlamlaştırmak için geri dönüyor. PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun, Xbox Game Studios yayıncılığında Türkçe dil desteği ile yarın satışa sunulacak. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz var ise ek bir ücret ödemeden doğrudan erişim sağlayabileceksiniz. Ori and the Will of the Wisps için hazırlanan incelemeler teker teker yayına girerken inceleme puanları da ortaya çıkıyor. Bakalım genel olarak durum ne vaziyette?

Metroidvania tarzı platform oyunu olan Ori and the Will of the Wisps, hikaye olarak Ori and the Blind Forest oyununun doğrudan devamı olacak. Ori ile Nibel ormanının ötesindeki dünyayı keşfe çıkacak ve hem kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri hem de minik dostumuzun esas kaderini öğreneceksiniz. İlerleyişiniz sırasında iri cüsseli düşmanlar dahil birçok tehlike ile burun buruna geleceksiniz. Ancak kendinizi koruyabilmek için kullanabileceğiniz yeni silahlar, büyüler ve saldırılar olacak. Bunların yanı sıra yeni Shard sistemi sayesinde yeteneklerinizi geliştirebilecek ve oynayış tarzınız ile uyuşan şekilde özelleştirmeler yapabilmeniz mümkün olacak.

Oyunun PC versiyonunun Metacritic ortalaması on iki inceleme sonucunda 89/100 iken Xbox One versiyonunun Metacritic ortalaması ise yirmi iki inceleme sonucunda 91/100.

Ori and the Will of the Wisps için şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Ori and the Will of the Wisps İnceleme Puanları