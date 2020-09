Ori and the Will of the Wisps Switch için Çıktı: Şimdi Satın Alabilirsiniz!

Son dönemde çıkan kaliteli platform oyunları arasında gösterilen Ori and the Will of the Wisps, Switch için çıktı. Eğer oyunu sabırsızlıkla bekliyorduysanız, artık bugünden itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Moon Studios tarafından geliştirilmiş ve Microsoft Studios tarafından da yayınlanmış olan Ori and the Will of the Wisps, Mart ayı içerisinde PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Ori and the Blind Forest için hikaye olarak doğrudan bir devam niteliğindeki Metroidvania türündeki oyunda Nibel ormanının ötesindeki dünyayı keşfe çıkıyor ve hem kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri hem de Ori karakterinin esas kaderini öğreniyorduk.

Oynanış olarak platformlar arasında hareket edecek ve karşımıza çıkacak olan bulmacaları da çözmeye çalışıyorduk. İlerleyiş sırasında devasa boyutlarda düşmanlar dahil birçok tehlike ile burun buruna geleceksiniz ama kendinizi koruyabilmek için kullanabileceğiniz yeni silahlar, büyüler ve saldırılar oluyordu. Ayrıca Hollow Knight oyunundaki Charm sistemine benzer olan Shard sistemi sayesinde yeteneklerinizi geliştirebilecek ve tarzınıza göre özelleştirmeler yapabiliyordunuz.

Ori and the Will of the Wisps Switch Kullanıcılarıyla Buluştu

Ori and the Blind Forest oyununun Switch için de satışa sunulmasından sonra, Ori and the Will of the Wisps da Nintendo platformu için de gelecek mi diye merak ediliyordu. Bugün gerçekleştirilen Nintendo Direct Mini sunumu sırasında bu soru cevabını buldu. Hatta bırakın duyurulmasını, satışa bile sunuldu. Eğer Switch sahibiyseniz, artık eShop mağazasına uğrayabilir ve oyunu £24.99 / $29.99 karşılığında satın alabilirsiniz.

Oyunun Nintendo konsoluna çıkan versiyonunun 60 FPS akıcılığında oynanabileceği belirtilmiş. Yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.