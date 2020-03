Ori and the Will of the Wisps ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft, Xbox sayfası üzerinden bu ay PC ve Xbox One için Xbox Game Pass servisine eklenecek olan ilk oyunları duyurdu.

NBA 2K20, Train Sim World 2020, Ori and the Will of the Wisps, Pikuniku, Mother Russia Bleeds ve The Lord of the Rings: Adventure Card Game, abonelerin beğenisine sunulacak.

NBA 2K20 (5 Mart 2020)

Oyun dünyasının kaliteli basketbol oyunu serisinin yenisi NBA 2K20, Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Hem görsel hem de oynanış olarak üst seviye gerçekçilik sunuyor. Kendi oyuncunuzu oluşturabildiğiniz kariyer modunda, hikayeye bağlı olarak hem yükselmeye hem de saha dışındaki aktiviteleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kariyerin yanı sıra MyGM ve MyLeague modları da geri dönüş yapıyorlar.

Train Sim World 2020 - (5 Mart 2020)

Dovetail Games tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Train Sim World 2020, Main-Spessart Bahn, Northern Trans-Pennine ve Long Island Rail Road gibi gerçek dünyadaki güzergahlarda simgesel Inter-city 125, M7 ve BR 185.2 gibi trenler ile seyahat edebileceğiniz bir tren simülasyonu. Journey moduyla her bir güzergahta da yirmi dört saate kadar süren seyahatler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Ori and the Will of the Wisps (11 Mart 2020)

Ori and the Blind Forest hikayesini devam ettirecek olan Ori and the Will of the Wisps, bizlere Nibel ormanının ötesindeki dünyayı gösterecekken, hem kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri hem de Ori'nin esas kaderini öğreneceğiz.

Pikuniku (12 Mart 2020)

Pikuniku, tuhaf ama eğlenceli bir dünyada geçen ve bir yandan araştırma yapıp bir yandan da bulmaca çözdüğünüz bir oyun. Ürkütücü macera boyunca karşılaşacağınız karakterlerin yaşadıkları sorunlara çare bulmaya çalışacak ve derin devlet komplosunu ortaya çıkartacaksınız.

Yukarıdaki oyunlardan Ori and the Will of the Wisps, Pikuniku ve Train Sim World 2020 PC için Xbox Game Pass kısmına da gelecekken, PC oyuncuları için ekstradan Mother Russia Bleeds ve The Lord of the Rings: Adventure Card Game oyunları da eklenecek.

Mother Russia Bleeds

Mother Russia Bleeds, yoğun şiddet içeren bir dövüş oyunu. Alternatif S.S.C.B. döneminde geçen oyunun hikayesi, hapse mahkum olmuş sokak dövüşçüleri grubunun etrafında dönüyor. Grubun baskıcı sabıkalı otoritenin ve zorunlu madde bağımlılığının üstesinden gelmesi gerekmektedir. Hikayeyi ister tek başınıza isterseniz de yerel kooperatif desteğiyle arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Oyunda ayrıca Survival modu da bulunuyor.

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Eğer Sauron ve güçleriyle bir de kart oyununda cebelleşmeyi isterseniz, The Lord of the Rings: Adventure Card Game'i size önerebilirim. Simgesel kahramanların bulunduğu taktiksel oyunda serideki ünlü mekanlar boyunca seyahat ederken hikaye odaklı araştırma görevlerini tamamlayacak ve yeni bir Middle-Earth efsanesi yaratabileceksiniz. Oyunu ister tek başınıza isterseniz de kooperatif modunda arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz.

Son olarak, bu ay içerisinde Apocalipsis, Deus Ex: Mankind Divided, Lichtspeer Double Speer Edition, Shenmue, Shenmue II, Thimbleweed Park ve Titan Quest: Anniversary Edition olmak üzere yedi oyunun Xbox Game Pass servisinden ayrılacağını bir kez daha hatırlatmadan geçmeyeyim.