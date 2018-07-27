Origin Access Premier'in Çıkış Tarihi Belli Oldu!

EA Games'in yeni abonelik sistemi Origin Access Premier'in çıkış tarihi duyuruldu. Sistem önümüzde hafta çalışmaya başlayacak.

EA Games, E3 2018 EA Play etkinliğinde yeni abonelik sistemi Origin Access Premier'i tanıtmıştı. Yeni abonelik sistemi Origin Access'ten daha avantajlı olacak. Origin Access Premier'de bütün Electronic Arts oyunlarını oynama şansı veriliyor. Electronic Arts'ın tüm oyunları arasında elbette yeni çıkan oyunlar da yer alacak. Origin Access Premier üyeliğiyle birlikte Battlefield V, FIFA 19 ve Anthem gibi yeni oyunları oynayabileceğiz. Origin Access Premier üyeliğiyle birlikte yeni oyunlar çıkış yapmadan 5 gün önce kütüphaneye eklenmiş olacak. Ayrıca tüm Electronic Arts oyunlarına %10 indirim imkanı sunulacak.

Origin Access Premier üyeliği 30 Temmuz'da çalışmaya başlayacak. Yeni üyelik sistemi şimdilik sadece PC platformuna sunulacak. Daha sonrasında ise başka platformlara çıkış yapacak. Origin Access Premier üyeliğinin aylık ücreti 15 dolar, yıllık ücreti ise 100 dolar olarak belirlenmiş.

Günümüzde oyun fiyatları artık 200-300 liranın üstüne çıkmaya başladı. Oyunların fiyatlarının artması elbette bizleri oldukça zora soktu. Artık oyun alırken ya indirim kovalamaya çalışıyoruz ya da ihtiyaçları es geçip paramızı oyuna harcıyoruz. Origin Access Premier üyeliği bu noktada çok avantaj sağlayacak.