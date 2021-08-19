Origin Electronic Arts Oyunları İçin Kampanya Başlattı: %92'ye Varan İndirim!

Origin, Electronic Arts oyunları için yayıncı indirimi kampanyası başlattı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan dijital oyun mağazası Origin tarafından başlatılan kampanya kapsamında günümüzde çok popüler olan çok sayıda video oyunu yüzde 92'ye varan indirime girdi. İndirime giren video oyunlarına dair tüm detaylar haberimizde.

Origin, Electronic Arts Oyunları İçin İndirim Fırsatı Sundu

Mirror's Edge (2009) - 13,99 TL

A Way Out - 59,70 TL

FIFA 21 - 104,99 TL

The Sims 4 - 69,99 TL

Battlefield V Definitive Edition - 34,98 TL

It Takes Two - 209,99 TL

Star Wars: Squadrons - 139,99 TL

Mass Effect Legendary Edition - 280 TL

Need for Speed Hot Pursuit Remastered - 142,99 TL

Battlefield 1 - 34,99 TL

Need for Speed Heat - 99,75 TL

Star Wars Jedi: Fallen Order - 139,99 TL

Star Wars Battlefront I - 53,99 TL

Dead Space 3 - 64,50 TL

Dragon Age: Inquisition - 69,99 TL

Anthem - 62,99 TL

Unravel Two - 64,50 TL

Titanfall 2 - 55,99 TL

Burnout Paradise Remastered - 51,60 TL

Mass Effect: Andromeda - 69,99 TL

Need for Speed - 69,99 TL

Plant vs. Zombies Garden Warfare 2 - 46,65 TL

Crysis 3 - 54,99 TL

Popüler dijital oyun mağazası Origin, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Electronic Arts firmasının yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor. Bazı oyunlar yüzde 92 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 85 oranında indirime girdi. Kampanya 31 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yüzde 92 oranında indirime giren Battlefield V Definitive Edition'ın fiyatı 279,99 TL'den 34,99 TL'ye düştü. 21 Ekim 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Battlefield 1'in standart sürümü yüzde 75 indirime girerek 139,99 TL'den 34,99 TL'ye düştü.

Popüler futbol oyunu FIFA 21'in standart sürümü yüzde 75 oranında indirime girerek 419,99 TL'den 104,99 TL'ye düştü. Başarılı yapımın "Ultimate Edition" isimli sürümü ise yüzde 75 oranında indirime girerek 599,99 TL'den 149,99 TL'ye düştü.