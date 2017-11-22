Origin Kara Cuma Kampanyasında FIFA 18, NFS Payback İndirimde!

24 Kasım Cuma günü yurt dışında kutlanacak Black Friday ya da Türkçe adıyla Kara Cuma gününde sayısız firma, ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Oyun dünyasında da büyük oyun geliştiricilerinin aynı yolu izlediğini görüyoruz. Electronic Arts'ın dijital oyun platformu Origin üzerinde başlayan Kara Cuma indirimlerinde FIFA 18, Need for Speed Payback, Battlefield 1 ve Sims 4 gibi oyunlarda güzel fırsatlar oyunculara sunuldu.

Bu seneki indirimlerde çok kısa bir süre önce çıkış yapmış olan Need for Speed Payback'in indirime girmesi şaşırtıcı bir durum oldu. Ayrıca FIFA 18'in de yeni bir oyun olduğu söylenebilir. Eğer bu oyunları çok geçmeden satın almak istiyorsanız Origin Kara Cuma İndirimleri'ni kaçırmamanızda fayda var.

Origin'de bahsettiğimiz oyunlar haricinde başarılı FPS oyunu Titanfall 2, aksiyon-RPG oyunları dalında bir başyapıt olan Dragon Age: Inquisition, Mass Effect Andromeda, Battlefield Hardline oyunlarında da indirimler mevcut.

İnidirmdeki dikkat çeken oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

- Need for Speed Payback - 39.99 €

- FIFA 18 - 39.99 €

- The Sims 4 - 19.99 €

- Mass Effect Andromeda - 19.99 €

- Titanfall 2 - 14.99 €

- Battlefield 1 - 19.99 €

- Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition - 11.99 €

Listelediğimiz oyunların dışında Origin üzerinde Electronic Arts tarafından yayınlanmamış, Ubisoft gibi diğer firmalar tarafından geliştirilen önemli oyunlarda da indirimler mevcut. Bütün indirimleri görmek için bu bağlantıyı kullanarak Origin'i ziyaret edebilirsiniz. Origin üzerinden satın aldığınız oyunları indirmek için Origin masaüstü yazılımına ihtiyaç duyacaksınız, bu programı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz: