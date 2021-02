Bu hafta biz oyun severler için oldukça sevindirici bir gelişme yaşandı. Artık Origin oyunlarında Türk Lirası fiyatlandırması başladı. Yani artık kendi para birimimiz üzerinden oyun satın alımı yapabileceğiz.

Origin, 2011 yılının Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmişti. Electronic Arts tarafından sunulan mağaza, yıllar içerisinde büyüyen kütüphanesi ile oyuncular için iyi bir alternatif haline gelmişti. Ağırlıklı olarak Amerika menşeli yayıncı tarafından yayınlanan ama daha başka yayıncıların oyunlarının da yer aldığı Origin, EA Play ve EA Play Pro adı altında bulabileceğiniz ücretli abonelik servisi de sunuyor.

Electronic Arts oyunlarını seven oyuncuların öncelikli adresi olan Origin, bildiğiniz gibi bu zamana kadar ülkemizin para birimi desteklemediği için Euro üzerinden satın alım yapmak durumunda kalıyorduk. Bu bağlamda, Euro’nun ülkemizdeki karşılığının son derece yüksek olmasından dolayı da satın aldığımız oyunlar çoğu zaman çok pahalıya geliyordu. Ancak yakın bir zaman önce bu durum tarihe karışmaya başladı diyebiliriz. En azından artık kendi para birimimiz üzerinden oyun satın alımı yapabileceğiz.

Origin Oyunlarında Türk Lirası Fiyatlandırması Dönemi

Buradan ulaşabileceğiniz Origin sayfasında da görebileceğiz üzere, mağazada listelenen oyunlar artık TL üzerinden de fiyatlandırılıyorlar. Mesela FIFA 21 ve Battlefield V Definitive Edition 419.99 TL, Star Wars: Squadrons ve The Sims 4 279.99 TL, Need for Speed Heat 399 TL ve Mass Effect: Andromeda ve Drangon Age: Inquisition 139.99 TL üzerinden satın alınabiliyor. Bununla birlikte Dead Cells, Tropico 6, Breathedge ve Mutant Year Zero: Road to Eden dahil üçüncü parti oyunları Origin mağazasından almanın daha avantajlı olduğunu söyleyelim.

EA Play ücretlendirmesi ise Steam mağazasındaki fiyatlandırması ile aynı olduğu görülebiliyor. Yani aylık abonelik 29 TL iken yıllık abonelik 169 TL. Ama eğer ilk kez abonelik alacaksanız, 9 Mart 2021 tarihine kadar 5.80 TL’ye aylık abonelik alabildiğinizi bir kez daha hatırlatalım. EA Play Pro için belirlenen fiyat ise aylık 119 TL, yıllık 899 TL olarak görünüyor.

Electronic Arts tarafından geç de olsa yapılan bu hamlenin oldukça sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım henüz ülkemiz para birimi üzerinden satış yapmayan GOG ve Battle.net gibi mağazalarda Amerika menşeli yayıncıyı takip edecekler mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.