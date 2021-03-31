Orijinal Kodları Kaybolan Ninja Gaiden Yenilenemiyor

Ninja Gaiden serisinin hayranları için bu Yaz mevsiminde Ninja Gaiden: Master Collection ile yeniden bir buluşma söz konusu olacak. Ancak öncesinde, geliştirici stüdyodan üzücü bir haber geldi. Hiçbir zaman Ninja Gaiden 2 Remaster veya Ninja Gaiden Black Remaster çıkmayabilir. Detaylar haberimizde.

Zorluğu ile en az From Software oyunları kadar zorlayan Ninja Gaiden serisi, bu nesilde geri dönecek. Ancak yeni bir oyun ile değil, eski oyunların HD Remaster versiyonları ile. Koei Tecmo ve Team Ninja, geçtiğimiz haftalarda Ninja Gaiden: Master Collection duyurusunda bulunmuştu. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 ve Ninja Gaiden 3: Razor's Edge oyunlarının tüm indirilebilir içerikleri ile bir araya getirileceği bu paket, 10 Haziran 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Paketin içeriğinde bulunan Ninja Gaiden Sigma ve Ninja Gaiden Sigma 2, yenilenmiş Ninja Gaiden ve Ninja Gaiden 2 versiyonları oluyor. Ne var ki oyuncuların merak ettiği, bunların neden HD Remaster paketinin içeriğine dahil edilmediğiydi. Team Ninja tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, bu oyunları veya Ninja Gaiden Black’i Xbox dışındaki bir platformda görebilmek mümkün olmayacak.

Ninja Gaiden 2 Remaster veya Ninja Gaiden Black Remaster Neden Çıkmayacak?

IGN tarafından Team Ninja patronu Fumihiko Yasuda ile bir röportaj yapıldı. Bu röportaj sırasında Yasuda tarafından yapılan açıklama ile Ninja Gaiden: Master Collection için bahsi geçen yapımları seçmelerinin nedeni, numaralı serilerin nihai versiyonlarını temsil ediyor olması ve birçok ek mod ve kostümler ile en fazla cilalanmış versiyonlarıymış. Dahası ise, koleksiyon paketini hazırlarken Sigma ve Sigma 2 ile ilgili olarak mümkün olabildiğince fazla veri toplanabilmiş. Ne var ki Ninja Gaiden Black ve Ninja Gaiden 2 için benzer bir durum mümkün olamadığı için, şu anda bu iki oyunun Xbox konsolları dışındaki başka platformlara yenilenmiş halleriyle uyarlama planları yokmuş.

Röportajın ilerleyen kısımlarında, koleksiyon paketindeki oyunlara da değinen Team Ninja patronu Fumihiko Yasuda, oynanış olarak her üç oyunun da özüne sadık kalındığını ama platform tercihine göre çözünürlük ve kare hızı iyileştirilmelerinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Diğer yandan, çok oyunculu modları hariç tutulmuş. Yasuda’ya göre çok oyunculu modlarını yenilenmiş olarak sunabilmenin fazla zaman ve para gerektirecek olmasının yanı sıra bazı kısıtlamaları da beraberinde getirecekmiş. Bu nedenle de, indirilebilir içerikleriyle birlikte sadece ana senaryoların dahil edildiği bir paket sunmayı uygun bulmuşlar.