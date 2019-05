Orijinal Star Wars: Battlefront Artık Steam ve GoG'da

Bildiğiniz gibi yarın Dünya Star Wars Günü kutlamaları yapılacak. Dünya genelinde birçok farklı etkinliğin düzenleneceği özel günde biz oyunculara da güzel bir sürpriz yapıldı. Gerçi bunun ne denli bir sürpriz olduğu tartışılır ama eğer koleksiyon yapıyorsanız serinizin eksik kalmaması için güzel bir gelişme diyebiliriz. Orijinal Star Wars: Battlefront oyunu Steam ve GoG mağazaları üzerinden satışa sunuldu.

2004 yılında LucasArts tarafından satışa sunulmuş olan orijinal Star Wars: Battlefront, Pandemic Studios tarafından PlayStation 2, Xbox ve PC için geliştirilmişti. Yani anlayacağınız üzere EA DICE tarafından geliştirilmiş olan Star Wars: Battlefront ile herhangi bir alakası yok. Bu oyunu şu zamanda oynayabilmenin yolu ise ya PlayStation 2 ya da Xbox One sahibi olmaktan ya da şansınıza PC versiyonunun kutulusunu bulmaktan geçiyordu. Eğer bir PC kullanıcısıysanız ve Star Wars oyunlarının serisini yapıyorduysanız, bu sayede koleksiyonunuz da tamamlanmış olacak.

Açıkçası 2005 yılında çıkmış olan Star Wars: Battlefront II Steam ve GoG üzerinden satılmaktayken bu oyunun neden bu kadar geç bir zamanda dijital satış yapan mağazalara getirildiğini anlamak güç ama Steam sayfasına şuradan ulaşabilirsiniz. Dünya Star Wars Günü kapsamında 8 Mayıs 2019 tarihine kadar %15 oranında bir indirimle satılmakta olan orijinal Star Wars: Battlefront oyununu 15.72 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz.

Galaktik Cumhuriyet, Bağımsız Sistemler Konfederasyonu, Asi Birliği ve Galaktik İmparatorluk arasındaki savaşların konu alındığı Star Wars: Battlefront oyununda, her bir toplulukta beş karakter sınıfı bulunuyor. Her ne kadar Infantry (Piyade), Heavy Weapons (Ağır Silahlar), Pilot ve Sniper (Keskin Nişancı) sınıfları benzer olsa da beşinci sınıf topluluktan topluluğa farklılık gösteriyor. Bunlara ek olarak, her bir sınıfta belirli bir süreliğine savaşa katılımda bulunan ve yapay zeka tarafından yönetilen bir karakter oluyor. Bu karakterler Galaktik Cumhuriyet için Mace Windu, Asi Birliği için Luke Skywalker, Galaktik İmparatorluk için Darth Vader ve Bağımsız Sistemler Konfederasyonu için Count Dooku.

Son olarak, çoklu-oyuncu desteği de bulunan oyunu yerel ağ bağlantısı (LAN) veya doğrudan IP adresi kullanarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz.