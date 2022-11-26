Artemis I Görevi Devam Ediyor: Orion Kapsülü Ay Yüzeyini Fotoğrafladı

NASA'nın Artemis I görevi, sadece birkaç hafta önce gerçekleştirilen fırlatmayla birlikte başladı ve geçtiğimiz süreçte Orion kapsülünün Dünya'nın nefes kesici bir görüntüsünü yakalamasına şahit olduk. Orion kapsülü, Ay yörüngesine oturmaya yaklaşırken oldukça yakınlardan Ay yüzeyini fotoğrafladı.

Fotoğraf NASA tarafından tüm Dünya'yla paylaşıldı. Orion'un çektiği Ay fotoğrafları, James Webb'den gelen ilk görüntülerde gördüğümüz kadar renkli değil ancak Ay yüzeyini uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yakından görüntülüyoruz.

Orion Kapsülünden İlk Ay Fotoğrafları Geliyor

Ay, en yakın "Dünya dışı" yapılardan ve bu nedenle yıllar boyunca birçok araştırma makalesinin, çalışmanın ve gözlemin odak noktası olmuştur. Bu nedenle Artemis I görevi de Ay'a dair yeni detaylar, bilgiler ve görüntüler alma açısından pek çok önem taşıyor.

İnsanları Ay'a geri göndermek şu anda NASA ve diğer uzay ajanslarının birincil hedeflerinden biri olsa da gerçekten düşündüğünüzde Ay'ın kendisi oldukça korkutucu. Ay hakkında bilmediğimiz çok şey olduğu gibi, çekilen fotoğraflarda da yüzeyin kasvetini görebiliyoruz.

Fotoğraflar sadece 120 kilometre uzaklıktan çekildi. Artemis görevi şu ana kadar başarılı bir şekilde gidiyor ve NASA'nın operasyon için planladığı çizelge aynı hızda devam ediyor.