Orkun Işıtmak’ın Kirli Çamaşırlar Programı da Exxen’e Taşınıyor!

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu olarak izleyicilerle buluşacağını duyurduğu Exxen’e popüler yüzlerin popüler programları taşınmaya devam ediyor. Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” programından sonra da Orkun Işıtmak’ın YouTube kanalında yayımlamakta olduğu Kirli Çamaşırlar adlı programı Ilıcalı’nın dijital yayın platformuna taşınıyor.

Orkun Işıtmak’ın Kirli Çamaşırlar’ı da Exxen’de Olacak

YouTube başta olmak üzere birbirinden çeşitli platformlarda yayımlanmakta olan popüler program, dizi ve filmleri dijital yayın platformuna getirme çalışmalarını sürdüren Ilıcalı, son aktarılan bilgilere göre YouTube fenomeni Orkun Işıtmak’ın popüler YouTube fenomenleri hakkında merak edilen gerçekleri yalan makinesi kullanarak ortaya çıkardığı Kirli Çamaşırlar isimli programını da dijital yayın platformunda olması için Işıtmak ile bir anlaşmanın altına imza attı.

Dijital yayın platformunun resmi Twitter hesabı üzerinde yayımlanan tweette, “Cesaret edemediğiniz her şey #KirliÇamaşırlar programında sorulacak… #KirliÇamaşırlar #EXXEN’de!” ifadelerine yer verildi. Tweette ayrıca milyonlarca insan tarafından takip edilen YouTuber Işıtmak’ın Ilıcalı’nın dijital yayın platformunda yer almaya başlayacak programının afişine de yer verildi.

Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” Programı Kaldırılmıştı!

Geçtiğimiz haftalarda Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformuna taşınacağı duyurulan Hasan Can Kaya’nın popüler programının mevcut bölümlerinin tamamı geçtiğimiz günlerde Konuşanlar programının resmi YouTube kanalından kaldırılmıştı. Yeni tip koronavirüsle birlikte daha çok izlenmeye başlanan programın kaldırılması üzerine programın takipçileri Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında üzüntülerini dile getirmiş, dijital yayın platformu kullanıma açılana kadar programa YouTube kanalından erişilmesi talep edilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, Konuşanlar’ın bütün bölümlerinin YouTube kanalından kaldırılmasının ardından “#Konuşanlar” hashtaginin Twitter gündemine oturmasını sağlamıştı. “Konuşanlar programı neden kaldırıldı?”, “Konuşanlar tekrar eklenecek mi?” gibi soruların cevabını aramaya başlayan kullanıcılar, Hasan Can Kaya ve Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalardan sonra programa 1 Ocak 2021 tarihine kadar erişilemez olacağını öğrenmişti.

Exxen’in bugün Twitter hesabında yapılan paylaşım, Işıtmak’ın sevilen programının bölümlerinin de YouTube’dan kaldırılıp kaldırılmayacağının merak edilmesine yol açtı. Programın bölümleri şu an Işıtmak’ın resmi YouTube kanalında bulunmaya devam etse de ilerleyen günlerde kaldırılıp kaldırılmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Exxen Ne Zaman Açılacak?

Acun Ilıcalı’nın ses getiren dijital yayın platformunun hizmet vermeye 2021 yılında başlayacağı duyuruldu. Işıtmak’ın çok izlenen programına da 1 Ocak’tan itibaren dijital yayın platformu üzerinden erişilebilecek.