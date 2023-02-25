Deprem Bölgesinde Orman ve Meralarla İlgili Karar Verildi!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan konutların yerine yeni konutların yapılmasına yönelik çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği OHAL kapsamında yeni yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile deprem bölgesindeki orman ve meralar ile ilgili karar da verildi.

OHAL kapsamında yayınlanan yeni "Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, yaşama etkili afet bölgesi olarak görülen noktalarda, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskân alanları; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek.

Orman ve Meralar Yapılaşmaya Açıldı

Bu durumda ihtiyaç olduğu düşünülen durumlarda orman ve meralar da kullanılabilecek. Orman vasfı dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Plan ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilan ve itirazlara yönelik hükümler uygulanmayacak. Bahsi geçen alanlarda taşınmaz mülkiyet veya imar hakları başka bir alana aktarılabilecek. Ayrıca bu haklar takas ve trampa işlemlerine de konu edilebilecek.