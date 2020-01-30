Orman Yangınının Ne Kadar Hızlı Yayılabileceğini Gösteren Korkunç Video

Avustralya İtfaiyesi tarafından kaydedilen bir video, orman yangınının ne kadar hızlı yayılabileceğini gösterdi. Avustralya'da yaşayanların yangınlardan kaçınmasını göstermek adına paylaşılan video, izleyen herkesi etkilemeyi başardı.

Yayınlanan orman yangını videosunda, ilk kıvılcım ile çevrenizin ateşlerle sarılması arasında birkaç saniye olduğu açıkça görülebiliyordu. Yeni Güney Galler kentinde bulunan sahil bölgesi Shoalhaven'da kaydedilen görüntüler, birkaç itfaiye ve polis ekibinin bulunduğu küçük bir yer alıyordu.

Videoda yer alan ekipler, bir mülkü yangından korumak için oraya yönlendirilmişlerdi. Binanın çevresindeyken rüzgarın yön değiştirmesiyle bir şeylerin ters gittiğini fark eden ekibin, ortalıkta henüz tek bir kıvılcım dahi yokken oradan uzaklaştıkları görülüyordu.

Arabaların bölgeden uzaklaşmasının hemen ardından yangının ilk ibareleri görüntülere girmeye başladı. İlk dumanları kıvılcımlar izlerken, sonrasında yaşananlar tamamen korkunçtu. Saniyeler içerisinde yangın ekrandaki her şeyi kaplarken, yolun karşısına dahi geçmeyi başardı.

Sessiz sakin bir bölge, rüzgarın yön değiştirmesi ile saniyeler içerisinde cehenneme döndü. Yetkililer ise videoyu referans göstererek, bölgede yaşayanların rüzgarlara ve yangınlara dikkat etmelerini istediler. Doğru zamanda yapılmayan hamlelerin sonuçlarının ağır olabileceği söylendi.