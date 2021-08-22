Orman Yangınlarının Öncesi ve Sonrası Uzaydan Görüntülendi

Orman yangınlarının öncesi ve sonrası uzaydan çok açık bir şekilde belli oluyor. 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihlerinde süren ve binlerce metrekarelik alanı küle çeviren orman yangınları, Greenpeace Türkiye hesabından paylaşıldı.

Çevre örgütü Greenpeace tarafından paylaşılan birtakım uydu görüntüsünde, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının tahrip ettiği alanlar gün yüzüne çıktı. En çok Akdeniz bölgesini etkileyen Temmuz yangınları, yaklaşık iki hafta süre boyunca binlerce hektarlık alanı yok etti. Greenpeace Türkiye'den çarpıcı uydu görselleri geldi.

Orman Yangınlarının Öncesi ve Sonrası Uzaydan Belli Oluyor

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül tarafından verilen demeçte, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında toplam 178 bin hektar, sadece Muğla ve Antalya'da ise 124 bin hektar ormanlık alanın yandığı ifade edildi.

Greenpeace Türkiye yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri... 😔



İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. + pic.twitter.com/UkR8NftgZY — Greenpeace Türkiye (@Greenpeace_Med) August 20, 2021

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihlerinde sadece Muğla ve Antalya'da 124 bin hektar ormanlık alan yok oldu. Bunun üzerine de yanan bölgeler tekrar nasıl yeşillendirilecek sorusu merak uyandırdı.

Uzman isimler, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yanan ormanların tekrardan nasıl ağaçlandırılması gerektiğini aktardı. Yanan kızılçam ağaçları yerine başka tür ağaçların dikilmesi şimdilik doğru görünmüyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Avcı, kızılçamın Türkiye topraklarında uzun yıllardır olduğunu ve Akdeniz bölgesinde binlerce yıldır yaşadığını aktardı. Prof. Dr. Avcı'ya göre ağaçlandırma konusu uzmanlara bırakılmalı.

Greenpeace Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise, "2021 yangınlarının bize gösterdiği üzere en ufak bir tetikleyici, en ufak bir kıvılcım, önü alınamaz bir faciaya yol açabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Çevre bilimcileri iklim krizinin sadece küresel sıcaklık artışı ve sera etkisi nedeniyle değil aynı zamanda yaşanan ve yaşanacak olan facialar nedeniyle de ülke sınırlarının ötesine geçtiğini düşünüyor. Başta ormanlar olmak üzere doğanın tahrip edilmesi tüm dünyayı olumsuz etkiliyor.