Orman Yangınlarının Uzaydan Çekilmiş Görüntüleri Paylaşıldı

Orman yangınlarının uzaydan görüntüleri paylaşıldı. Yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekildiği aktarılan bir dizi görüntü, Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan orman yangınlarını görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi topladı.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekildiği ifade edilen fotoğraflar, Antalya ve Muğla'da devam eden yangının yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar yangının seyrini de ortaya koydu.

2012 yılında uzaya fırlatılan Göktürk-2 adlı Türk uydusu, Dünya’dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki yörüngesinde görev yapmaya devam ediyor. Önemli veriler göndermeye devam eden uydu, bu kez de Marmaris ve Manavgat'ı uzaydan görüntüledi.

Orman yangınları uzaydan görüntülendi

"Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi." ifadelerini kullanan Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu.

1️⃣ Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. https://t.co/n3r3CZjEOb pic.twitter.com/3ZBqaEIxD6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021

Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde uzaya gönderdiği yerli keşif uyduları tarafından kaydedildiği aktarılan fotoğraflar, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının etkisini görüntüledi. Göktürk-1 ve Göktürk-2'nin uzaydan yaptığı paylaşımlar Türkiye'deki yangınların son durumunu gösteriyor.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde birkaç gündür devam eden orman yangınlarını dindirme çalışmaları da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan birtakım uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlarla paylaşıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılayan Göktürk-1 ve Göktürk-2 Dünya’nın her yerinden görüntü alabiliyor ve iletişim konisi içinde bu görüntüleri merkeze aktarabiliyor.

TSK'nın hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri ihtiyaçlarını da karşılayan uydu, oldukça yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip. Göktürk-2 bu sayede yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebiliyor. Uydu, Dünya etrafındaki bir tam turunu ise yaklaşık olarak 98 dakikada tamamlıyor.

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