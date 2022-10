Orman Yangınlarına Müdahalede Yapay Zeka Desteği Geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki sene orman yangınları ile mücadelede yapay zeka teknolojini kullanmaya hazırlanıyor. Yangın Yönetim Merkezi, 2023 yılında hizmet verecek olan yapay zekalı Karar Destek Sistemi hakkında bilgiler verdi.

Kısa Sürede Müdahale Etmek Kolaylaşacak

Kullanımına önümüzdeki sene başlanacak olan yapay zeka desteği, Türkiye genelindeki görüntüleri kullanacak. Bu görüntülerden ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerin konumunu ve meteorolojik verileri işleyerek yangın anında bilgilendirme geçecek.

Müdahale için ekip sayısı, su takviyesi yapılacak yerler ve gereken ekipmanlar için uyarı yapılacak. Yapay zeka, yangın tespiti yaptığı anda en yakın ekibe sinyal ve konum bilgisi gönderecek ve olayın durumu ile ilgili bilgilendirme yapacak.

Bu sayede yangınlara müdahale çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Konu ile ilgili Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey şu açıklamayı yaptı:

“Bu sistemi hayata geçirdiğimiz zaman, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sorunsuz sağlanacak. Bu sistem, şu an 11 dakika olan yangına müdahale süremizi daha da düşürecek. Bu bizim için çok önemli çünkü yangının ilk 20 dakikasındaki 1 dakika, yarım saatten sonraki 1 saate eşittir. Bu sistem şu an dünyada kullanılan bir sistem değil. Türkiye olarak ormancılık alanında en gelişmiş ülkelerin kullandığı teknolojilerin daha ilerisini kullanıyoruz.''