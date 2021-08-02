Orman Yangınlarının Aynı Anda Başlama Sebebi Açıklandı

Orman yangınlarının aynı ana başlama sebebi araştırılıyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay tarafından yapılan açıklamalara göre orman yangınları insan hatası yüzünden bu kadar büyümüş olabilir.

28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarının çıkış sebebi uzman isimler tarafından sorgulanıyor. Pek çok vatandaş kundaklama olduğunu düşünüyorken, bazı vatandaşlar ise şans eseri olabileceğine dikkat çekiyor. Ancak yangınları değerlendiren uzmanlar dört temel sebebe değiniyor.

Orman Yangınlarının Aynı Anda Başlama Sebebi Ne?

İnsan hatası

Küresel ısınma

Fön rüzgarları

Orman yerleşimleri

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Ormancılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, orman yangınlarının her geçen yıl arttığını dile getirdi. Nedenlerine bakıldığında ise yüzde 89’u insan, yüzde 11’i ise yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklanıyor.

Tolunay, "İnsan kaynaklı olanlarda bahçe temizliği ve anız yakmak gibi faaliyetler öne çıkıyor. Ancak ormanda bırakılan bir cam parçası veya iyice söndürülmeyen bir sigara izmariti bile yangını başlatabiliyor. Son yıllarda bunlara elektrik nakil hatları nedeniyle çıkan yangınları da eklememiz gerekiyor." dedi.

Özellikle son yüzyılda küresel bir sorun haline gelen sıcaklıklar, orman yangınlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Doğanay Tolunay'a göre, mayıs ve kasım aylarını kapsayan süreç en riskli dönem. Bu dönemde ormanların altına dökülen ölü örtü adını verilen yapraklar, kurumuş dallar yangının çok hızlı bir şeklide büyümesine neden olabiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak toprak ve bitki örtüsünün kuruyarak yanmaya daha müsait hale geldiğini söylüyor. Bu noktada fön rüzgarlarının oluşabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlarını orman yangınlarının sebepleriyle ilgili açıklamaları şu şekildeydi: