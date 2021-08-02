Orman Yangınlarının Aynı Anda Başlama Sebebi Açıklandı
Orman yangınlarının aynı ana başlama sebebi ne? Türkiye genelinde devam eden yangınları değerlendiren uzmanlar dört ana sebepten bahsediyor.
Orman yangınlarının aynı ana başlama sebebi araştırılıyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay tarafından yapılan açıklamalara göre orman yangınları insan hatası yüzünden bu kadar büyümüş olabilir.
28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarının çıkış sebebi uzman isimler tarafından sorgulanıyor. Pek çok vatandaş kundaklama olduğunu düşünüyorken, bazı vatandaşlar ise şans eseri olabileceğine dikkat çekiyor. Ancak yangınları değerlendiren uzmanlar dört temel sebebe değiniyor.
Orman Yangınlarının Aynı Anda Başlama Sebebi Ne?
- İnsan hatası
- Küresel ısınma
- Fön rüzgarları
- Orman yerleşimleri
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Ormancılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, orman yangınlarının her geçen yıl arttığını dile getirdi. Nedenlerine bakıldığında ise yüzde 89’u insan, yüzde 11’i ise yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklanıyor.
Tolunay, "İnsan kaynaklı olanlarda bahçe temizliği ve anız yakmak gibi faaliyetler öne çıkıyor. Ancak ormanda bırakılan bir cam parçası veya iyice söndürülmeyen bir sigara izmariti bile yangını başlatabiliyor. Son yıllarda bunlara elektrik nakil hatları nedeniyle çıkan yangınları da eklememiz gerekiyor." dedi.
Orman Yangınlarının Uzaydan Çekilmiş Görüntüleri Paylaşıldı
Orman yangınlarının uzaydan görüntüleri paylaşıldı. Yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 tarafından çekildiği aktarılan bir dizi görüntü, Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan orman yangınlarını görüntüledi.
Özellikle son yüzyılda küresel bir sorun haline gelen sıcaklıklar, orman yangınlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Doğanay Tolunay'a göre, mayıs ve kasım aylarını kapsayan süreç en riskli dönem. Bu dönemde ormanların altına dökülen ölü örtü adını verilen yapraklar, kurumuş dallar yangının çok hızlı bir şeklide büyümesine neden olabiliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak toprak ve bitki örtüsünün kuruyarak yanmaya daha müsait hale geldiğini söylüyor. Bu noktada fön rüzgarlarının oluşabileceğine dikkat çekiliyor.
Uzmanlarını orman yangınlarının sebepleriyle ilgili açıklamaları şu şekildeydi:
- Türkiye’nin mevcut iklim koşullarında yılın belli dönemlerinde yangın çıkma riski vardır, buna yangın mevsimi deriz. Son birkaç senedir iklim krizine bağlı olarak eylül ve ekim aylarında da yangın sayılarının arttığını görüyoruz. Hava sıcaklıkları aşırı yükseliyor, yağışlar azalıyor, hava nemi yüzde 10 gibi ekstrem seviyelere düşüyor. Bir de rüzgâr varsa yangın riski artıyor.
- Antalya’da şu an bağıl nem oranı yüzde 6 gibi anormal bir seviyede. Hava çökerken rüzgâr tepeden esiyor, aynı zamanda da kuruyor. Dağların yamaçlarından esen rüzgar arazide bulunan ağacı, yaprağı, otu kurutarak yanmaya müsait hale getiriyor, en ufak kıvılcımda her şey tutuşabiliyor, buna ‘fön etkisi’ diyoruz.
- Ormanların içine siteler kurulması, oteller yapılması, piknikçilerin cam bırakması, izmarit atması yangın çıkma ihtimalini arttırıyor. Ormanlardaki yapılaşmayı, turizmi sanayi ve maden tesislerini engellemek gerekiyor.
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