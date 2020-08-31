Ormanların Yok Edilmesi Büyük Salgınlara Yol Açabilir!

Son dönemlerde en çok açılan tartışma konularından bir tanesi de ormanların yok edilmesi ile ilgili. Bu durum sanıldığından çok daha fazla büyük zararlar verebiliyor. İşte konuyla ilgili ürkütücü sonuçlar.

Genel olarak bakıldığında; ormanların hızla yok edilmesi, tarım alanlarının kontrolsüz şekilde genişletilmesi, uzak bölgelere madenler inşa edilmesi, vahşi hayvanların gıda, geleneksel tıp veya egzotik ev hayvanları olarak istismar edilmeleri, salgınların önünü büyük ölçüde açacak gibi görünüyor. Şu andaki Koronavirüs salgınının nedeni bile aslında bu durum.

Ormanların yok edilmesi felaketlere kapı açıyor

Duke Üniversitesi'nden doğal yaşamı koruma uzmanı Profesör Stuart Pimm, "Artık çok fazla faaliyet var. Yasadışı ağaç kesme, açık alan yaratma, madencilik. Bunlar uluslararası vahşi hayvan eti ve egzotik ev hayvancılığı ile bağlantılı ve bu krizi yaratan nedenler de bunlar. Covid-19 salgını dünyaya trilyonlarca dolara mal oldu ve şimdiden neredeyse bir milyon kişiyi öldürdü. Açıkça acilen harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerine yer vererek durumu özetledi.

Salgınlarla ilgili çok fazla örnek vermek mümkün. Mesela HIV, 20. yüzyılın başlarında, Batı Afrika'da vahşi hayvan eti için katledilen şempanzelerden ve gorillerden, erkeklere ve kadınlara bulaşarak 10 milyondan fazla kişinin hayatını sona erdirdi. Diğer bir örnek ise Ebola. Bu hastalık, yarasalardan primatlara ve insanlara geçerek büyük bir sağlık sorunu yarattı. Domuz gribi ve Covid-19 virüsü de yarasalardan insanlara geçerek birçok kişinin ölümüne neden oldu.

Tüm bunların en büyük nedenleri arasında ormanların yok edilmesi yer alıyor. Hayvanların doğal yaşam alanı olan ormanlar her yok edildiğinde aynı zamanda bu vahşi hayvanlar insanlara daha çok yanaşıyor. Sizce doğal yaşamı korumamak daha başka ne tür felaketlere yol açar. Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.