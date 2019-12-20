Orta Sınıfın En Güçlü Akıllı Telefonu Belli Oldu

AnTuTu orta seviye akıllı telefonların en güçlü olanının hangisi olduğunu açıkladı. Xiaomi'nin orta seviye akıllı telefonu en güçlü cihaz olmayı başardı.

Redmi Note 8 Pro Orta Sınıfın En Güçlü Cihazı Seçildi

Redmi Note 8 Pro, AnTuTu'dan toplamda 283.093 puan alarak birinci oldu. Redmi Note 8 Pro'yu 260.650 puan ile Oppo Reno 2 izledi. Oppo Reno 2'yi ise 251.491 puanla Xiaomi Mi 9T takip etti. Gelin hep beraber orta sınıfın en güçlü seçilen Redmi Note 8 Pro'nun teknik özelliklerine yakından bakalım.

Redmi Note 8 Pro, 6.53 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile birlikte gelmekte. Akıllı telefon gücünü MediaTek'in Helio G90T yonga setinden almakta. 6 GB RAM'e sahip olan Redmi Note 8 Pro, 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Cihazın arka tarafında 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi olmak üzere toplamda dört adet sensör bulunuyor. Ön kısımda ise 20 megapiksellik kamera sensörü yer alıyor.

Redmi Note 8 Pro, 4.500 mAh bataryadan besleniyor. Hemen aşağıdan Redmi Note 8 Pro incelememize ulaşabilirsiniz.